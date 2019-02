Tischtennis Nun darf auch der Blick nach oben gewagt werden

Untergröningen / Petra Henninger

In der Tischtennis-Verbandsliga der Damen setzt das Quartett des TSV Untergröningen seine Siegesserie fort: Gegen den VfR Altenmünster gelang ein klarer 8:3-Erfolg. Damit bleiben die Kochertälerinnen auch im dritten Spiel der Rückrunde weiter ohne Niederlage.

Amelie Fischer und Miriam Kuhnle brachten den TSV mit einem 3:1-Erfolg im Eingangsdoppel gegen Rosenecker/Weigel in Führung. Die zweite Doppel-­Niederlage in Folge mussten Nina Feil und Laura Henninger beim 1:3 gegen Dollmann/Ludwig zum 1:1-Ausgleich hinnehmen. Fast ohne Training gewann die in der Abiturvorbereitung steckende Nina Feil ihr Spiel gegen Dollmann nach hohem Rückstand im Entscheidungssatz am Ende hauchdünn (11:9) mit 3:2. Amelie Fischer baute die Führung durch einen relativ sicheren 3:0-Erfolg gegen Ludwig auf 3:1 aus. Das hintere Paarkreuz mit Laura Henninger und Miriam Kuhnle buchte dann zwei weitere Punkte auf das TSV-Konto: Überraschend klar war das 3:0 von Laura Henninger gegen Rosenecker, wobei die Untergröningerin mit guten Aufschlägen punkten konnte. Der 3:0-Erfolg von Miriam Kuhnle gegen Weigel war dagegen in der aktuellen Form der Kochertälerin durchaus zu erwarten.

Auch in ihrem zweiten Einzel wusste sich Amelie Fischer gegen Dollmann gekonnt in Szene zu setzen und erspielte sich ein klares 3:0. In der anderen Box konnte Nina Feil gegen Ludwig nicht wie gewohnt agieren und musste ihrer Gegnerin zum 3:0-Erfolg gratulieren.

VfR wittert kurz Morgenluft

6:2 lautete der Zwischenstand aus Sicht des Gastes aus Untergröningen. Miriam Kuhnle musste im Duell gegen Rosenecker den ersten Satz in der Verlängerung mit 12:14 abgeben. Sie holte sich den zweiten Durchgang (11:7), aber danach lief es nicht mehr rund. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage und die Gastgeberinnen kamen auf 3:6. Der VfR witterte Morgenluft.

Doch nur kurz: Laura Henninger nahm Altenmünster die Luft aus den Segeln. Mit ihrem 3:0 gegen Weigel sicherte sie den siebten Punkt für die Truppe aus dem Kochertal und es fehlte nur noch ein Spielgewinn zum Untergröninger Auswärtssieg.

Mit dem Rücken zur Wand

Den Punkt sollte die Nummer 1 des TSV gegen Altenmünsters Nummer 3 einfahren. Die Favoritenrolle war jedenfalls klar. Doch Amelie Fischer stand nach 1:2-Satz- und 3:8-Spielrückstand mit dem Rücken zur Wand. Doch sie packte das Kämpferherz aus und holte sich noch den vierten Satz mit 11:9. Den Entscheidungssatz gewann sie mit 11:5. Als mit Abstand jüngste Spielerin in der Verbandsliga spielt Amelie Fischer bisher in der Rückrunde eine herausragende 6:1-Bilanz und ist damit ein Punktegarant für die Kochertälerinnen.

Damit war der Arbeitstag beendet. Es war der erste Erfolg gegen Altenmünster. Mit 16:8 Punkten schob sich Untergröningen auf den dritten Tabellenplatz und es stellt sich die berechtigte Frage, wohin der Weg in dieser Saison noch führt. Einen Punkt hinter dem Tabellenführer Lützelhardt und punktgleich mit dem Zweiten aus Neckarsulm. Der Erste steigt in die Oberliga auf, der Zweite spielt in der Relegation. Bei diesen Aussichten wird es zunehmend schwerer, vom Ziel Klassenerhalt zu sprechen – es sind acht Punkte auf den ersten Abstiegsplatz (TTC Gnadental). In Untergröningen ist man selbst gespannt, wohin die Reise geht. Am kommenden Wochenende gilt es, zu Hause gegen Gnadental möglichst zwei Punkte auf die Habenseite zu bekommen. Dann sieht man beim TSV weiter.

..

TSV Untergröningen: Nina Feil/Laura Henninger, Amelie Fischer/Miriam Kuhnle (1); Amelie Fischer (3), Nina Feil (1), Miriam Kuhnle (1), Laura Henninger (2).