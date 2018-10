Fußball Normannia mit Remis in Backnang

Backnang / ckr

Bereits nach sieben Minuten fand die Partie ihren ersten Höhepunkt: Nach einer Ecke für die TSG kam Daniel Lang frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch ans Lattenkreuz. Nur zwei Zeigerumdrehungen später hatten die Gäste ihre erste Großchance. Gmünds Toni Suddoth startete durch, Quattlender im Tor der TSG konnte zur Ecke klären. In der 13. Minute stand wieder Quattlender im Mittelpunkt, als er einen sauber vorgetragenen Gmünder Angriff über Fabian Kolb, Felix Bauer und Toni Suddoth abwehren konnte.

Nach 19 Minuten behielt abermals Quattlender die Oberhand: Daniel Stölzel hatte Felix Bauer auf die Reise geschickt, der aber ebenfalls den Backnanger Tormann nicht überwinden konnte. Dann war Ellermann zweimal an der Reihe, seine Klasse zu beweisen. In der 25. Minute lenkte er einen Biyik-Freistoß zur Ecke, und nach 30 Minuten musste er sich bei einem Drehschuss von Daniel Lang ganz lang machen, um diesen Ball noch zur Ecke zu klären.

Quattlender hält Gäste-Elfmeter

Nach dem Wechsel änderten die Gmünder Gäste ihre Spielweise und stellten auf lange Bälle aus der eigenen Hälfte um. Sie waren fortan die spielbestimmende Mannschaft. In der 48. Minute hatte Bobo Mayer einen Freistoß auf Marvon Gnaase gezirkelt, dessen Kopfball konnte Quattlender abwehren, den Nachschuss jagte Kapitän Stephan Fichter frei stehend übers Tor. In der 53. Minute wurde Toni Suddoth im Backnanger Strafraum gelegt, Schiedsrichter Digeser zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Elfmeterpunkt. Bobo Mayer schnappte sich den Ball und schoss rechts halbhoch, doch Quattlender hatte die Ecke geahnt und konnte den Elfer abwehren. Auch diesen Nackenschlag steckten die Normannen weg und stürmten weiter gegen das Backnanger Bollwerk. Nach einer Stunde wurde Felix Bauer elfmeterreif im Backnanger Strafraum gelegt, doch diesmal blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Die Gastgeber hatten in der zweiten Hälfte lediglich eine einzige Torchance, doch der eingewechselte Benito Baez Ayala schoss frei stehend an Ellermanns Kasten vorbei.

TSG Backnang – Norm. Gmünd 0:0



Tore: Fehlanzeige

Backnang: Quattlender, Tolomeo, Geldner, Biyik, Lang (74. Hoti), Schiffmann (56. Baez Ayala), Doser, Maier, Dannhäußer, Bauer, Kienast

Normannia: Ellermann, Fichter, Lämmle, Stölzel, Glück, Kianpour, Gnaase, Suddoth (86. Ibrahimovic), Mayer, Kolb, Bauer (78. Ubabuike)