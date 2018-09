Fußball-Oberliga Normannia kann doch gewinnen

Schwäbisch Gmünd / ckr

Im achten Spiel den ersten Dreier erzielt. Marvin Gnaase avanciert mit Doppelpack zum Matchwinner der Partie.

In der tectomove-Arena wurde keine Delikatesse geboten, dennoch kamen 367 Zuschauer in den Genuss von zwei sehenswerten Treffern und einer Partie die von der Spannung und zahlreichen Fehlern im Spielaufbau lebte. In den ersten Spielminuten ging es munter rauf und runter. Die Gäste aus Linx hatten die erste Großchance bereits in der zehnten Spielminute durch Adrian Vollmer. Jedoch ließen sich die Spieler von Trainer Holger Traub nicht schocken und konnten keine drei Minuten später mit dem ersten Schuss auf das Tor des Gastes erfolgreich ein Tor erzielen. Andreas Mayer zog mit seiner Erfahrung in den Strafraum und legte gekonnt zurück auf Marvin Gnaase, der nicht lange überlegte und einen platzierten Schuss in den Winkel des Torspielers platzieren konnte (21.). Keine drei Minuten später egalisierte Marc Rubio die Normannia-Führung mit einem Schuss ins lange Eck. Torspieler Yannick Ellermann war bei diesem sehenswerten Treffer chancenlos.

Marvin Gnaase zum Zweiten

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff konnte erneut Marvin Gnaase seine Torgefährlichkeit und Bedeutung für das Gmünder Offensivspiel unter Beweis stellen. Der umtriebige Spielgestalter markierte, erneut nach Vorarbeit von Andreas Mayer, die Führung für die Schwerzer-Elf.

Die taktischen Vorgaben von Trainer Holger Traub wurden von der Gmünder Mannschaft hervorragend umgesetzt und so kamen die Gästespieler aus Linx kaum zu nennenswerten Chancen aus dem Spiel. Erst gegen Ende der Partie, als der SV Linx nochmals den Druck erhöhte, folgten noch zwei nennenswerte Chancen von Rubio und Vollmer (76./78.). Torspieler Yannick Ellermann zeigte sich jedoch in beiden Situationen von seiner besten Seite und sicherte seiner Mannschaft mit den sehenswerten Paraden den ersten Sieg der laufenden Oberliga-Saison.

Nach 94 Spielminuten stand fest, dass die rote Laterne an den Mitaufsteiger Germania Friedrichstal weitergegeben wurde und die Traub-Truppe nun mit vier Punkten auf Platz 17 den Abstand zur Abstiegszone etwas verringern konnte. So darf es für die Normannen weitergehen.