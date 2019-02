Fußball Normannen schlagen Germanen

Schwäbisch Gmünd / Claus-Jörg Krischke

Das 2:0 der Gmünder Normannen gegen den Tabellenletzten Germania Friedrichsthal war kein fußballerischer Leckerbissen, aber spannend. Die Heimmannschaft konnte damit ihren zweiten Sieg in der Oberliga Baden-Württemberg feiern.

Den Großteil der ersten Halbzeit dominierte die Mannschaft von Holger Traub, während die Germanen froh sein mussten, dass ihr starker Tormann Sören Hemmelgarn zwei Mal in höchster Not retten konnte. In den letzten Minuten der 1. Halbzeit trauten sich die Nordbadener mehr zu: In der 39. Minute „hämmerte“ Fabian Diringer aus zehn Metern knapp über das Gmünder Tor und Marcel Höniges köpfte nach einem Di Giorgio-Freistoß aus Kurzdistanz in die fangbereiten Arme von Yannick Ellermann (45.). Glück aber hatten auch die Gäste, das Schiedsrichter Schmidt nach einem klaren Foul an Felix Bauer nicht auf den Punkt zeigte, sondern weiterspielen ließ.

Die Führung auf dem Fuß

Die Gäste begannen die zweite Halbzeit mit einer guten Möglichkeit zum 0:1. Patrick Roedling hatte in der 48. Minute aus zehn Metern die 0:1 Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Ellermann. In der 62. Minute dann das 1:0: FCN-Regisseur Dominik Pfeifer zirkelte einen Freistoß ins linke Eck. In der 68. Minute setzte der Friedrichsthaler Hans Kyei völlig frei stehend aus fünf Metern das Leder an die Querlatte.

Es folgten zwei Szenen, in denen der sonst gut leitende Schiedsrichter falsch lag. Ein Tor des Gmünders Felix Bauer wurde wegen angeblicher Abseitsposition nicht anerkannt. Und auch die gelb/rote Karte für den Gmünder Marcel Höniges in der 72. Minute scheint unberechtigt: er hatte den Ball gespielt.

In der Nachspielzeit schoss Fehrat Karca von den Normannen dann nach einem Kontor das 2:0.

Alles gegeben

In der Pressekonferenz betonte der Gäste Coach Dubravko Kollinger, dass er nicht unzufrieden sei, denn seine Elf habe alles gegeben, aber in der Chancenverwertung Pech gehabt. Sein Gegenüber Holger Traub, verwies auf das mangelnde Selbstvertrauen seiner Truppe nach langer, siegloser Zeit: Man habe dennoch versucht, effektiv Fußball zu spielen und sei belohnt worden.

Normannia Gmünd – Germania Friedrichsthal 2:0



Tore: 0:1Dominik Pfeifer (62.), 2:0 Ferhat Karaca (92.)

Normannia Gmünd: Ellermann , Kolb (61. Mayer), Stötzel (46. Suddoth), Bauer, Gnaase, Glück, Fichter, Lämmle, Kianpour, Pfeifer (88. Karaca), Uygun (77. Knecht)