Fußball Neues Frauenteam belebt das Rottal

Oberrot / Luca Stettner

Seit sechs Jahren gibt es beim FC Oberrot keine Frauenfußballmannschaft mehr. In der Saison 2011/2012 meldeten die Rottäler eine Spielgemeinschaft mit dem TSV Sulzbach-Laufen zum Spielbetrieb an. Das Frauenteam kickte damals in der Bezirksliga 7 Württemberg und landete auf dem vorletzten Tabellenplatz, der Tabellenletzte SV Winnenden II zog seine Mannschaft zurück. Ein Jahr später ging das Team in der Bezirksliga 5 Württemberg an den Start, musste den Spielbetrieb während der Saison aber aufgeben – es gab schlicht zu wenig Spielerinnen. Seither gab es weder bei den Sulzbachern noch beim FC Oberrot eine Frauenelf. Das hat sich nun geändert – wenn auch nur im Hobbybereich: Christina Klöhn aus Murrhardt und die Oberroterinnen Kim Steiert und Rebecca Santonastaso wollten wieder in einer Frauengruppe Fußball spielen – und haben sich deshalb um die Gründung einer Freizeit-Auswahl bemüht. Ergebnis: 15 Spielerinnen haben sich in Oberrot zu einem Freizeitfußballteam zusammengeschlossen.

Auf die Idee zur Gründung kamen die drei Initiatorinnen vor langer Zeit, in der zurückliegenden Sommerpause war den dreien dann klar: Wir wollen es versuchen. Über das Internet, Aushänge und Zeitungsanzeigen warben die Team-Gründerinnen für die neue Mannschaft. Die Rückmeldungen ließen nicht lange auf sich warten, so ist eine Gruppe mit aktuell 15 Frauen aus Oberrot, Murrhardt und Gschwend entstanden.

Anfänger lernen von Erfahrenen

Die Jüngste in der Freizeittruppe ist 16 Jahre alt. Im Team sind Spielerinnen, die schon vor sechs Jahren Teil der Spielgemeinschaft mit Sulzbach-Laufen waren, aber auch Neulinge, die noch nie in einem Team gespielt haben. So kennt sich ein Teil der Frauen aus Oberrot oder dem ehemaligen Frauenteam des FCO, einige haben sich zuvor aber noch nie gesehen. Als Ansprechpartnerinnen für die Frauen fungieren die drei Gründerinnen – den Posten der Trainerin übernimmt Christina Klöhn. Dabei wird sie von den anderen beiden Gründerinnen unterstützt. Am Donnerstagabend trafen sich zehn der 15 Frauen um 19 Uhr zum ersten Training auf dem Oberroter Sportplatz. Die restlichen fünf waren durch Schule oder Beruf verhindert und steigen erst morgen Abend ein. Jeden Donnerstag trainiert das Team um 19 Uhr.

Momentan steht für die junge Gruppe der Spaß am gemeinsamen Spiel im Vordergrund. Sie trifft sich einmal in der Woche zum Training, Freizeitturniere oder gar der Einstieg in den Spielbetrieb sind vorerst kein Thema. „Schön wär’s natürlich schon“, meint Klöhn. Der Fokus liege aber erst einmal auf Kontinuität: „Wir wollen nicht, dass die Mannschaft wieder zu Bruch geht wie damals.“ Deshalb planen die Macher in kleinen Schritten: „Viele Spielerinnen haben noch überhaupt keine Erfahrung im Fußball, also ist es wichtig, dass wir zunächst gut trainieren. Wenn wir dann konstant eine große Beteiligung im Training haben, können wir vielleicht in ein oder zwei Jahren mal in der Freizeitliga starten“, so Klöhn. Und erst, wenn man sich dann etabliert hätte, wäre eine Rückkehr in den regulären Spielbetrieb realistisch. Bis dahin gibt’s für die Freizeitkicker auch keinen offiziellen Namen. Sollte es in der Zukunft tatsächlich zum Einstieg in den Spielbetrieb kommen, „dann läuft das über den FC Oberrot“, erklärt Klöhn. Heißt: Die Namensfrage stellt sich überhaupt nicht.

Und das erste gemeinsame Training? Das startet nach dem Aufwärmen und leichten Passübungen mit einer Vorstellungsrunde. Die Frauen kicken sich den Ball im Kreis zu und erzählen etwas von sich, schließlich kennen sich viele ja noch gar nicht. Dann geht’s mit verschiedenen Passübungen weiter, kurze Antritte folgen. Die klassischen Übungen beenden die Einheit: Torschusstraining und Abschlussspiel. Schnell wird klar: Einige machen das nicht zum ersten Mal. „Es macht richtig Spaß, mit den anderen zu trainieren“, erzählt Jessica Heilmann. Die Oberroterin hat von einer Kollegin vom Freizeitteam erfahren. „Früher habe ich immer Fußball gespielt, war aber nie in einem Verein. Jetzt wollte ich einfach mal reinschnuppern und schauen, wie es läuft.“

Um 20 Uhr endet das erste Training. Ab morgen trainieren die Oberroter Freizeitspielerinnen dann mindestens bis 20.30 Uhr. Vorbei ist die erste Einheit für die neu formierte Mannschaft dann nur aus sportlicher Sicht: Nach dem Abschlussspiel sitzen die zehn Frauen im Vereinsheim zusammen, um sich außerhalb des Sportplatzes besser kennenzulernen.

Info Das neu gegründete Oberroter Freizeit-Frauenfußballteam trainiert jeden Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr auf dem Oberroter Sportplatz. Neue Mitglieder sind im Training jederzeit willkommen.