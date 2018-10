Turnen Neue Übungen bringen Erfolg

Gaildorf / Tanja Sauerteig

Zwei Gaildorfer Jugend-­Turnteams hatten sich beim Gaufinale vor zwei Wochen ein Ticket für das Bezirksfinale gesichert. Das fand vergangenes Wochenende in Leutenbach statt. Dort hieß es, sich mit den Besten der jeweiligen Turngaue zu messen. Keine leichte Aufgabe für die jungen Teams des TSV, die in der C-Jugend (Jahrgänge 2005 und 2006) mit Sophie Konrads, Chiara Scharf, Annika Kuppler (alle Jahrgang 2005) und Luisa Unzeitig (2006) vertreten waren. Die Farben des TSV vertraten in der offenen Klasse (Jahrgang 2006 und älter) Lea Braun (2004), Celina Scharf (2005), Jule Sauter und Leticia Heil (beide 2006). In der höchsten Klasse mussten sie sich deutlich älterer Konkurrenz stellen.

In der C-Jugend zeigte sich das Turnteam am Sprungtisch stark und wartete mit gelungenen Überschlägen auf. Am Ende standen an diesem Gerät 40,60 Punkte auf der Habenseite. Am Boden punkteten die Turnerinnen ebenfalls gut und holten 38,90 Punkte fürs Team. Luisa Unzeitig sicherte dem TSV mit einer guten Reck-Übung weitere Punkte. Am Ende hatten Luisa Unzeitig, Chiara Scharf, Annika Kuppler und Sophie Konrads 149,60 Punkte für sich verbucht. Damit belegten die Gaildorferinnen den achten Rang im Bezirksfinale.

Übungen gelingen auf Anhieb

In der offenen Klasse stellten die Gaildorferinnen das jüngste Team des Wettbewerbs. So konnte die eine oder andere Turnerin Übungen zeigen, die sie nur in diesem Wettkampf turnen durfte. Grund: In der eigentlichen Altersklasse der Turnerinnen sind diese noch nicht zugelassen. Der TSV-Nachwuchs überzeugte vor allem am Stufenbarren. An diesem Gerät war Leticia Heil mit der schwierigsten Übung erfolgreich. Sie wagte sich zum ersten Mal an diese Übung, die sie im Pflichtbereich erst in vier Jahren turnen dürfte. Mit 17,75 Punkten überzeugte sie auf Anhieb und erzielte an diesem Gerät sogar die zweithöchste Wertung des Tages. Insgesamt freute sich das Team über eine beachtliche Punktzahl am Stufenbarren. Am Boden zeigten Celina, Jule und Lea eine schwierige Übung – am Ende gab’s in diesem Bereich 43,95 Punkte für die Truppe. Am Balken holte das Quartett weitere 41,80 Punkte. Damit belegten die jungen TSV-Turnerinnen in der Gesamtwertung mit 171,05 Punkten den elften Rang. Man darf gespannt sein, wohin ihr Weg noch führen wird.