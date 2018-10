Tischtennis Nachwuchs trumpft kräftig auf

Untergröningen / Petra Henninger

Zu ihrem ersten Spiel in der TT-Verbandsklasse Süd empfing die Damen II des TSV Untergröningen II die Gäste aus Gärtringen, die aufgrund der Aufstellung zu den absoluten Spitzenteams der Liga zählen – in Untergröningen jedoch nicht in Bestbesetzung antreten konnte.

Zu Beginn gingen beide Doppel an die Gäste. Doch der Konter folgte sofort: Untergröningen II gelangen Siege im vorderen Paarkreuz durch Theresa Preston (3:0 gegen Christiane Lay) und Petra Henninger (3:1 gegen Silke Gärtner). Der 2:2 Ausgleich war geschafft. Dann trumpften die Youngsters auf: Gegen die gute Konter-Spielerin Sonja Gotsch erkämpfte sich Anja Rainer nach 0:2-Rückstand noch den Sieg im Entscheidungssatz. Die 13-jährige Cristina Krauß, die ihr Debüt bei den Damen hatte, besiegte Sandra Jörke mit offensivem Spiel glatt in drei Sätzen. Untergröningen zog dann auf 6:2 und 7:3 davon. Gegen die Gärtringer Nummer 1 Silke Gärtner zeigte Anja Rainer noch einmal ein klasse Spiel und musste sich knapp im Entscheidungssatz geschlagen geben. So war es Theresa Preston vorbehalten, in ihrem 3. Spiel den Siegpunkt zu erzielen. Für die Untergröninger Damen II ist dieser 8:4-Erfolg ein unerwarteter Saisonauftakt.

TSV Untergröningen: Doppel Theresa Preston/Petra Henninger, Anja Rainer/Cristina Krauß; Theresa Preston (3), Petra Henninger (2), Anja Rainer (1), Cristina Krauß (2).