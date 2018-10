Volleyball Nach holprigem Start den ersten Saisonsieg nur knapp verpasst

Frickenhofen / Michaela Maile

Mit einem Heimspieltag starteten die Volleyballerinnen des SV Frickenhofen II (B-Klasse) in die neue Saison. Erster Gegner war die SG MADS Ostalb V – die auch verdient als Sieger den Platz verließ. Der SVF kam einfach nicht ins Spiel. Im zweiten Spiel gegen den TSV Böbingen wollte man es besser machen. Zwar ging der erste Satz an Böbingen, doch der SVF holte sich durch gute Aufschlagserien den zweiten Satz (25:23). Der dritte Satz ging an Böbingen, ehe dem SVF der Ausgleich gelang. Die Freude war da schon groß, da endlich nach langer Durststrecke der erste Punkt gewonnen werden konnte. Der Tiebreak ging dann allerdings knapp mit 15:13 an die Gäste. Die SVF-Mädels waren dennoch zufrieden, da es nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser geklappt hat. SV Frickenhofen II: Leonie Bohn, Madeleine Frech, Stefanie Hägele, Sara Hieber, Caroline Kuck, Jacqueline Marks, Nadine Mietsch, Lisa Presser, Fiona Schmid, Kim Strenzl, Sarah Wild und Maren Wirth. Trainerin: Heidi Rosner.