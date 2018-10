Schwimmen Mit neuen Bestzeiten zum Mehrkampf-Titel

ULM / Johnny Behnert

Der Regio-Cup der Schwimmer ersetzt die früheren Kreismeisterschaften. Zur Region Nord des Bezirks Ostwürttemberg zählen die Kreise Mergentheim, Hohenlohe und Hall. Die Meisterschaften für alle Regionen wurden in Ulm ausgetragen. Hierbei konnten sich die beiden Gaildorfer Schwimmerinnen Mareike Schmidt und Franziska Kronmüller (beide Jahrgang 2005) bestens in Szene setzen: Bei 13 Starts gab es elf Medaillen und sieben persönliche Bestzeiten für die TSV-Schwimmerinnen.

Als zum Abschluss noch die Meister im Mehrkampf durch Addition der Schwimmzeiten ermittelt wurden, war die Überraschung groß: Franziska lag in ihrem Jahrgang in Brust vorne und Mareike in Freistil.

Die Ergebnisse im Einzelnen

(B = Bestzeit):

Franziska Kronmüller: 1. 50 m Brust in 0.45,66 min. 3. 100 m Freistil 1.34,96 Minuten (B); 1. 25 m Brust/Beine 0.26,14 (B); 2. 100 m Brust 1.44,52; 3. 50 m Freistil 0.39,49; 1. Schwimm-Mehrkampf 2.56,32.

Mareike Schmidt: 2. 50 m Schmetterling 0.42,75 (B); 2. 100 m Freistil 1.20,28 (B); 1. 25 m Freistil/Beine 0.23,97 (B); 1. 100 m Schmetterling 1.50,57 (B); 1. 50 m Rücken 0.47,53; 1. 50 m Freistil 0.34,22 (B): 1. Schwimm-Mehrkampf in 2.18,47