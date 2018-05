Motocross Max Nagl fährt zum zweiten Sieg

Mölln /

Ideale äußere Bedingungen und spannende Rennen zeichneten die zweite Runde des ADAC-MX-Masters in Mölln aus. Rund 6000 Zuschauer erlebten auf dem „Grambeker Heidering“ vor den Toren der Hansestadt Hamburg spannende Rennen. Der erste Durchgang wurde vom Zweikampf zwischen Henry Jacobi (STC Husqvarna Racing) und Max Nagl (TM Factory Racing) geprägt. Nagl hatte einen schwachen Start und musste sich erst mühsam durchs Feld kämpfen, ehe er Jacobi gegen Ende des Rennens angreifen und schließlich vorbeigehen konnte.

Obwohl der Bayer als Erster durchs Ziel fuhr, wurde er auf Platz zwei gewertet, weil er im Eifer des Gefechtes kurz die Strecke verlassen und sich dabei unbeabsichtigt einen Vorteil verschafft hatte. „Es ist nicht absichtlich passiert, sondern war dem engen Zweikampf geschuldet“, räumte Nagl ein und zeigt sich einsichtig: „Die Entscheidung der Rennleitung ist nachvollziehbar und akzeptabel.“

Im zweiten Durchgang sorgte der 30-Jährige für klare Verhältnisse. Nagl gewann mit einem Blitzstart den Red Bull Holeshot Award und konnte schnell einen Vorsprung herausfahren. „Diesmal hatte ich einen guten Start und konnte mich schnell absetzen“, freute sich Nagl. „Es gab nur noch einmal eine Schrecksekunde, weil sich eine Halterung am Schalldämpfer gelöst hatte und merkwürdige Geräusche verursacht hat“, schilderte Nagl. „Aber letztlich war das kein großes Problem und ich konnte sicher gewinnen.“

Henry Jacobi erwischte nach seinem Sieg im ersten Rennen keinen guten Start in den zweiten Lauf. In der ersten Runde kollidierte er mit einem vor ihm gestürzten Fahrer, ging dabei selbst zu Boden und fiel weit zurück. Bis er wieder einen guten Rhythmus gefunden hatte, war es zu spät für eine Platzierung in den Top Ten und der Thüringer musste sich mit Rang 13 zufriedengeben. Damit schlitterte Jacobi mit Gesamt­rang 4 denkbar knapp am Tagespodium vorbei.

Zweiter in der Tageswertung wurde Ken de Dycker (WZ-Racing/KTM). Der Belgier zeigte mit den Plätzen 5 und 4 eine konstante Leistung, geriet jedoch gegen Ende des zweiten Rennens unter Druck und musste in der Schlussphase noch zwei Fahrer passieren lassen. „Der Grund, warum ich langsamer wurde, ist schnell erklärt“, gab der 33-Jährige offen zu. „Ich bekam schon ab Mitte des Rennens Krämpfe in den Unterarmen und musste das Tempo deshalb drosseln, um kein unkalkulierbares Risiko einzugehen.“

Als Tagesdritter durfte Nathan Renkens (KMP Honda Racing) aufs Siegertreppchen klettern. „Mein erstes Podium beim ADAC-­MX-Masters“, freute sich der Belgier. „Ein toller Erfolg für mich und das ganze Team.“ Starke Leistung auch von Stefan Ekerold (KTM Sarholz Racing Team), der im zweiten Rennen den dritten Platz nach Hause brachte. „Ich hatte so einen guten Start, dass ich einfach das ganze Rennen komplett durchpushen musste“, lachte der 22-Jährige. „Mein Fahrstil war am Ende vermutlich nicht mehr so schön anzuschauen, aber manchmal muss man ein Rennen auch mit reiner Willenskraft zu Ende fahren.“

Youngster-Cup

Im ADAC-MX-Youngster-Cup feierte Roland Edelbacher (Dimoco Europe Racing/KTM) nicht nur seine Premiere auf dem Podium des ADAC-MX-Masters, sondern auch direkt den Tagessieg. „Ein unbeschreibliches Gefühl, ich bin mega happy“, freute sich der Österreicher. „Nach dem siebten Rang im ersten Lauf, hätte ich nie mit dem Gesamtsieg gerechnet, aber der erste Platz im zweiten Durchgang hat den Ausschlag gegeben und so durfte ich gleich ganz nach oben aufs Treppchen klettern.“ Gesamtrang 2 ging an Richard Sikyna (JD Gunnex KTM Racing Team), der sich damit auch in der Meisterschaftswertung auf Rang 5 verbessern konnte. Rene Hofer, der als Führender im Youngster-Cup nach Mölln gereist war, zeigte nach seinem Sieg beim Auftaktrennen in Fürstlich Drehna erneut eine starke Leistung. „Rang 2 im ersten Lauf war super“, freute sich der Österreicher.“

Junior-Cup 85

Im Junior-Cup 85 konnte erneut Camden Mc Lellan (Kosak Racing Team/KTM) den Tagessieg feiern. Der Südafrikaner hatte schon die Auftaktveranstaltung gewonnen und sicherte sich am Sonntag auch den Tagessieg in Mölln. Am Samstag nach verhaltenem Start im ersten Rennen auf Platz 3 ins Ziel eingelaufen, trumpfte der 13-Jährige im zweiten Wertungslauf noch mal auf und holte sich den Sieg. „Im ersten Rennen war mein Start ziemlich schwach“, ärgerte sich Mc Lellan.