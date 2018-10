Tischtennis Mädchen I mit dem ersten Saisonsieg

Gaildorf / Bernd Krey

Während die Jungen-Teams des TSV Gaildorf am Wochenende unterlagen, holten die Landesliga-Mädchen I den ersten Saisonsieg.

Im dritten Saisonspiel verloren die Jungen I des TSV Gaildorf (Bezirksklasse A) zum zweiten Mal knapp mit 4:6 – dieses Mal gegen die TSG Öhringen II, die nur zu dritt antrat, sodass nach dem Braunschweiger System gespielt wurde. Nach zwei Spielen stand es zwar 1:1, nach sechs Spielen allerdings 1:5 für die Gäste aus Hohenlohe. Die Gaildorfer kamen zwar noch auf 4:5 ran, dann gewann jedoch Öhringens Num-

mer 1 Marcel Mantycki auch sein viertes Spiel an diesem Tag. Die 4:6-Niederlage der Gaildorfer war damit besiegelt.

TSV Gaildorf: Oliver Maas (1), Florian Sonner (1), Rene Haag (1), Max Nick (1); Sonner/Haag.

..

Die Jungen II des TSV Gaildorf waren beim 1:9 gegen die PSG Hall V ohne Chance und sind ins Mittelfeld der Kreisliga C zurückgefallen. Den Ehrenpunkt für Gaildorf erspielte Jonas Kunz, obwohl er bereits mit 0:2-Sätzen in Rückstand gelegen war.

TSV Gaildorf II: Jonas Kunz (1), Felix Hamm, Brinja Hamm, Kai Hägele, Kunz/F. Hamm, Hägele/B. Hamm.

..

Ihre erste Niederlage im fünften Saisonspiel in der Kreisliga C mussten die Jungen III des TSV Gaildorf einstecken. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit stand es 2:8 für die Gäste von der PSG Hall VI. Die Gaildorfer, immerhin Tabellenführer, fanden nie ins Spiel. So stand es zu Beginn bereits 0:4, ehe die Gaildorfer durch die Siege von Janne Kuhr und Matthis Mundt auf 2:4 verkürzen konnten. Die nächsten vier Spiele gingen dann wieder an Hall, sodass die erste Gaildorfer Saisonniederlage perfekt war. Die Jungen III stehen zwar weiter an der Tabellenspitze, ist nun allerdings mit zwei Minuspunkten wie drei weiteren Teams.

TSV Gaildorf III: Matthis Mundt (1), Janne Kuhr (1), Max Weidner, Kuhr/Mundt.

5:1 in Führung

Die Mädchen I des TSV Gaildorf (Landesliga) kamen nach zwei Unentschieden und einer Niederlage am vierten Spieltag zu ihrem ersten Saisonsieg. Nach 95 Minuten Spielzeit stand das 6:3 gegen den SV Westgartshausen I fest. Der TSV Gaildorf legte los wie die Feuerwehr und führte schnell mit 3:0 bzw. 5:1. Die Gäste hofften nochmals, als sie zwei Spiele über fünf Sätze zum 3:5-Zwischenstand gewinnen konnten, doch Lisa Binder machte in drei Sätzen den ersten Saisonsieg der Gaildorfer Mädchen I perfekt.

TSV Gaildorf I: Luise Michael (1), Emely Stieb, Lisa Binder (2), Maria Alber (1), L. Michael/E. Stieb (1), L. Binder/M. Alber (1).