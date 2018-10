Tischtennis Letztes Aufgebot ohne Chance

Sulzbach-Laufen / Markus Meng

Die Hoffnung auf weitere Punkte gegen einen vermeintlichen Mitkonkurrenten gegen den Abstieg erfüllte sich für die zweite Mannschaft des TSV Sulzbach-Laufen am Wochenende in der Tischtennis-Kreisliga B4 nicht. Das stark dezimierte Heimteam trat ohne die Nummern 1 bis 4 an und war so beim 3:9 gegen Vellberg chancenlos. Uwe Genz/Daniel Hägele unterlagen Schwarz/Büchele in vier Sätzen. Da Erhard Kungel/Jochen Wahl gegen das Vellberger Spitzendoppel Eder/Boll knapp in fünf Sätzen unterlagen, war die taktische Aufstellung der Doppel wirkungslos, obwohl Klaus Sanwald/Emil Nachtigall ihr Doppel gegen Hanselmann / Stümpfig sicher in drei Sätzen entscheiden konnten. Kungel unterlag Boll in fünf Sätzen, Sanwald konnte gegen Eder nur einen Satz für sich verbuchen. Im mittleren und hinteren Paarkreuz glückten Nachtigall gegen Büchele, Wahl gegen Schwarz, Genz gegen Stümpfig und Hägele gegen Hanselmann nicht einmal ein Satzgewinn. Prestigeerfolge gelangen Kungel und Sanwald mit ihren Siegen gegen Eder und Boll in fünf und vier Sätzen. Zum Abschluss unterlag Nachtigall Schwarz deutlich. Schade, dass in diesem wichtigen Spiel so viele Stammspieler fehlten. Mit 3:7 Punkten befindet sich der TSV auf einem Abstiegsrang. Am Sonntag steht nun ein Gastspiel des SV Gailenkirchen an.