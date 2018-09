Fußball-Kreisliga B2 Last-Minute-Sieg der TSF Gschwend

Böbingen / Markus Weiser

Gschwend setzt sich im Kreisligaspiel gegen Böbingen durch.

Gegen den TSV Böbingen II hatte die Gschwender Elf in der Anfangsphase mehr Spielanteile, fabrizierte aber beim Aufbauspiel unnötige Fehlpässe. Lange und Kämmerling boten sich die ersten Chancen. Böbingen II trat das erste Mal in der 17. Minute gefährlich in Aktion: Nach einem Eckball stand TSF-Keeper Sackmann richtig, als er einen Schuss aus dem Getümmel heraus entschärfen konnte. In der 24. Minute war dann das Glück auf Seite der Gastgeber: Ein Fernandez-Freistoß senkte sich, begünstigt durch den Wind, auf die Oberkante der Querlatte.

Die zweite Spielhälfte begann mit einem Paukenschlag: Nach einem Pass von Pfisterer erzielte Lange den fälligen 1:0-Führungstreffer für Gschwend. Papadopoulos hätte fünf Minuten später gar die Führung ausbauen können. Sein Kopfball ging aber um Haaresbreite am Gehäuse vorbei. Urplötzlich war dann aber Böbingen II die aktivere Elf. Nach einem Fehlpass in der eigenen Spielhälfte markierte Wanner den Ausgleich. Eine Zeigerumdrehung später nutzte Stahl die Verwirrtheit der Gschwender und erzielte nach einer schönen Einzelaktion gar das 2:1 für den TSV Böbingen II. Die Gschwender Truppe hatte jetzt aber wieder mehr Ballbesitz, Böbingen konzentrierte sich auf das Verteidigen. Der Ausgleich lag nun in der Luft. Sorg gelang dieser mit einem direkt verwandelten Freistoß (86.). Als alle schon mit einem Remis rechneten, gelang Martens in der Schlussminute sogar noch der nicht unverdiente 3:2-Siegtreffer für die Gschwender Gäste.