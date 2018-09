Fußball Kriegt der FCO morgen die Kurve?

Oberrot / Hans Buchhofer

Der TSC Murrhardt konnte sich vor einer Woche beim Alexander Backnang durchsetzen und übernahm die Tabellenspitze in der A2 Rems-Murr. Das Ziel beim TSC ist klar: Die Mannschaft will vorne mitspielen und wird sich nach dem Erfolg gegen den Ale­xander Backnang so schnell von der Spitze nicht verdrängen lassen. Der TSC Murrhardt muss aber morgen zum nächsten Gipfeltreffen bei der Spvgg Kleinaspach antreten. Die Einheimischen müssen gewinnen, wenn sie nicht im Mittelfeld versinken wollen.

Der TSV Rudersberg hat die gleiche Punktzahl wie der Spitzenreiter, hat das gleiche Saisonziel und hat morgen das leichtere Programm: Im Heimspiel gegen den Vorletzten FSV Weiler ist die Truppe klarer Favorit. Der Alexander Backnang will den Anschluss an das Spitzenduo wahren und wird dieses Vorhaben sicher in die Tat umsetzen: Beim seither sieglosen Schlusslicht FC Viktoria Backnang dürfte der Alexander Backnang keine Probleme bekommen.

Der TSV Oberbrüden hat sich mit dem wichtigen Heimsieg gegen Kleinaspach auf den vierten Rang vorgeschoben. Beim heimschwachen SVG Kirchberg/Murr dürfte der nächste Sieg fällig sein. Gut im Rennen liegt auch der SV Allmersbach II, der aber beim FC Welzheim auf einen schwierigen Gegner trifft. Der FC präsentiert sich derzeit zwar nicht so stark wie in der vergangenen Saison, hat aber noch kein Heimspiel verloren.

FC Oberrot – FV Sulzbach/Murr

Beim FC Oberrot ist im Moment der Wurm drin. Das zeigte sich nicht nur bei der Niederlage in Althütte am vergangenen Sonntag. David Knobel, der Berichterstatter des FCO, verfolgt seit Jahren die Spiele der Rottäler und macht sich so seine Gedanken. „Natürlich können die Abgänge von Führungsspielern nicht ersetzt werden, Ich sehe im Moment keinen, der in diese Rolle schlüpfen könnte. Ich denke, dass die Mannschaft ihre Einstellung und ihre Einsatzbereitschaft forcieren muss, wenn die Wende geschafft werden soll.“ An der Trainigsbeteiligung könne es nicht liegen, womit er Trainer Heiko Rohrweck bestätigt. „Es kommen regelmäßig mehr als 20 Spieler, die einfach nicht ihre Möglichkeiten im Spiel abrufen können. Am Trainer kann es nicht liegen, der sehr engagiert und penibel arbeitet. Das ist für mich das Schlimme. Es passt alles, doch der Erfolg bleibt aus.“

Im Heimspiel gegen den FV Sulzbach/Murr rechnet Knobel mit einem Sieg, wenn die Mannschaft ihre alten Tugenden wieder aufblitzen lässt.