Fußball Kochertäler vor schwerer Pokalaufgabe

Gaildorf / Hans Buchhofer

Die meisten Limpurger Fußballmannschaften sind im Bezirkspokal Rems-Murr bereits in der Qualirunde ausgeschieden. Aus dem Limpurger Land stehen lediglich der TSV Sulzbach-Laufen und der TAHV Gaildorf in der ersten Pokalrunde. Ob es der TSV Sulzbach-Laufen in die zweite Runde schafft, wird sich heute Abend entscheiden. Die Kochertäler müssen beim Bezirksliga-Konkurrenten und Tabellendritten FSV Waiblingen antreten. Für die Sulzbacher eine schwere Aufgabe, denn die Waiblinger gehören zum Verfolgerfeld des Tabellenführers Kaisersbach. Sicher ist: Der Fokus der Kochertäler ist auf das kommende Punktspiel bei der SG Schorndorf gerichtet, alles andere dürfte nach dem Fehlstart mit nur vier Punkten aus sechs Spielen zweitrangig sein. Gute Aussichten auf ein Weiterkommen darf sich der TAHV Gaildorf ausrechnen. Die TAHV-Truppe erwartet heute Abend um 19.30 Uhr den VfR Murrhardt II. Die Gäste spielen wie der TAHV in der Kreisliga B2 Rems-Murr und sind derzeit Vorletzter. Der Tabellenvierte TAHV Gaildorf geht also als Favorit in die Partie. Insgesamt werden in der ersten Pokalrunde 32 Spiele ausgetragen.