TSV Gaildorf gegen Kupferzell Gaildorfer Knipser Thomos stellt die Weichen früh auf Sieg

Kupferzell / Jürgen Kleinhans

Dem TSV Gaildorf gelingt in Kupferzell ein nahezu ungefährdeter 3:1-Sieg.

Mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg entführte der TSV Gaildorf am Sonntag drei Punkte aus Kupferzell. Trotz Personalsorgen bei den Gaildorfern, was aber auch für ein breit aufgestelltes Team spricht, begannen die Gäste das Spiel furios.

Früh Abgestaubt

Bereits in der 10. Minute ging der TSV Gaildorf durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war ein Schuss von Philipp Peredo Cruz, der mit der Hand abgewehrt wurde. Vollstrecker war einmal mehr: Athanasios Thomos. Der Knipser von der Bleichwiese erhöhte Sekunden später sogar auf 2:0. Georgis Koukouliatas hatte ihn nach einem schnellen Konter mustergültig bedient.

Es dauerte in der Folge eine Zeit, ehe sich das Spiel durch einen Warnschuss der Heimelf drehte und die Kupferzeller Truppe auch mehr investierte. Mit einem weiteren Weitschuss schaffte Kupferzells Marc Langer in der 32. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Auf Seiten Gaildorfs war man froh, dass die Drangphase der Gastgeber mit dem Halbzeitpfiff des Schiedrichters Emrah Benzetti unterbrochen wurde.

Im zweiten Durchgang zeigten sich die Gaildorfer wieder verbessert und ließen die Gastgeber nur noch vereinzelt bei Standardsituationen gefährlich werden.

Verwandelter Freistoß

Als Philipp Peredo Cruz dann mit einem traumhaft verwandelten Freistoß die Weichen auf Sieg stellte, brachte die Bleichwiesen-Truppe den Sieg sicher nach Hause. Für ein besseres Torverhältnis sorgte der TSV Gaildorf nicht, gute Chancen dazu waren aber in 65., 67. und 81. Spielminute dazu da.

Freilich ist man mit dem Auswärtssieg sehr zufrieden und kann mit einem ruhigen Gewissen in das spielfreie Wochenende gehen. In zwei Wochen geht es weiter, wenn der Aufsteiger aus Bibersfeld in Gaildorf anrückt. Für den Gast geht es gegen den Abstieg.

TSV Gaildorf: Nikolaos Koukaras, David Braxmaier, Manuel Rösner, Anatolij Schneider, Tobias Kleinhans, Luca Strenger (78. Lukas Kühneisen), Ma- rius Strohmeier, Dominik Reisenbüchler, Georgis Koukouliatas, Athanasios Thomos, Philipp Peredo Cruz