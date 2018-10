Schach Knappe Niederlage beim Favoriten

Gaildorf / Bernd Krey

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Heilbronn-Hohenlohe verlor die erste Mannschaft des Schachvereins Gaildorf nach ihrem Aufstieg aus der Kreisklasse denkbar knapp bei den Schachkameraden aus Lauffen II mit 3,5:4,5.

Während die Gaildorfer in Bestbesetzung antraten, fehlte bei Lauffen das vierte Brett. Trotzdem waren die Gastgeber aus dem Unterland deutlich in der Favoritenrolle und wiesen im Schnitt rund 100 DWZ-Punkte mehr auf als die Gäste aus dem Limpurger Land. Die Begegnung wankte über die gesamte Spieldauer von über vier Stunden hin und her. Zunächst verlor der Gaildorfer Peter Winkler (viertes Brett) mit den schwarzen Figuren, als sein Gegner über den Damenflügel mit einem Freibauern durchkam.

Diese Niederlage egalisierte Wladimir Kirchmaier (fünftes Brett), der mit Weiß seinen überfallartigen Angriffsstil durchbrachte, nachdem sein Gegner in große Zeitnot geriet. Beim Stand von 1:1 ging Lauffen wieder in Führung: Bernd Menschl (Brett 7) unterlag mit Weiß, nachdem sein Gegner mehrfach die Remis-­Angebote des Gaildorfers ablehnte und im Endspiel einen Freibauern verwandelte.

Daniel Dimitrov glich diese Niederlage wieder aus. Er gewann gegen seinen höher eingeschätzten Gegner, nachdem dieser einen Bauern für die bessere Stellung opferte, allerdings mit seinem Angriffsspiel nicht durchkam. Einen groben Schnitzer erlaubte sich Bernd Krey (Brett 3) in Zeitnot, zumindest ein Remis wäre möglich gewesen. Mit einem Eröffnungstrick glich Michael Kunig (Brett 2) diese Niederlage wieder aus. Er gewann nach einer Führung im Endspiel mit den schwarzen Figuren. In etwas schwächerer Stellung remisierte der Gaildorfer Spitzenspieler Janko Müller (Brett 1) in unübersichtlicher Stellung. Mathias Marmein (Brett 6) musste noch abgeben, nachdem er bereits mit einem Bauern geführt hatte.

Durch die knappe 3,5:4,5-Niederlage stehen die Gaildorfer als eine von vier Mannschaften, die noch keinen Punktgewinn einfahren konnten, nach dem zweiten Spieltag auf dem achten Rang der Tabelle und bestreiten das nächste Spiel am Sonntag, 18. November, um 9 Uhr zu Hause gegen den TSV Willsbach I. Die Gäste, die früher sogar in der Oberliga spielten, haben bisher zweimal gewonnen und stehen an der Tabellenspitze der Bezirksliga Heilbronn-Hohenlohe.