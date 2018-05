Motocross Ken Roczen will „Nations“ fahren

München /

Es klingt schon sehr euphorisch, was die Motorsportabteilung des ADAC in München unter dem Titel „Deutsches Dream-Team in Sicht“ im Blick auf die 71. Motocross-Mannschafts-Weltmeisterschaft am 7. Oktober im amerikanischen Red Bud verbreitet hat. Laut ADAC könnte ein ähnlich starkes Team antreten wie 2012 in Lommel, als das deutsche Team einen historischen Sieg und die Weltmeisterschaft feiern konnte. „Ich stehe sehr regelmäßig mit Ken Roczen in Kontakt und er hat mir fest zugesagt, dass er dieses Jahr für unser Team antreten wird“, zitiert der ADAC Teammanager Wolfgang Thomas aus Eutendorf.

Roczen gilt als einer der besten Motocross-Fahrer der Welt. Im Jahr 2011 fuhr er auf der „Wacht“ in Gaildorf in der MX2 zum Titel. Allerdings warf ihn am 21. Januar 2017 ein Trümmerbruch des linken Arms aus dem Rennen. Roczen wurde ein gutes Dutzend Mal operiert und verletzte sich am 10. Februar dieses Jahres bei einem Rennen in San Diego erneut.

„Ich hatte eine ziemlich schwere Zeit und kann auch im Moment noch nicht schmerzfrei fahren“, schildert der 24-Jährige gegenüber dem ADAC seine Situation. Die Teilnahme an der amerikanischen Motocross-Meisterschaft sei jedoch fest eingeplant.

Nagl und Jacobi gesetzt

„Ich hoffe sehr, dass unsere deutschen Fahrer alle verletzungsfrei bleiben“, meint Teamchef Wolfgang Thomas und zeigt sich optimistisch: „Nach derzeitigem Stand stellt sich dann die Frage nach der Auswahl der drei gesetzten Fahrer gar nicht. Max Nagl und Henry Jacobi fahren zurzeit beide ganz vorne in der Weltmeisterschaft mit. In dieser Verfassung qualifizieren sie sich quasi von selbst für unser deutsches Team in Red Bud. Mit Ken, Max und Henry in guter Form und ohne Verletzungen hätten wir ein Team am Start, das sicher ähnlich stark wäre, wie die Siegermannschaft von 2012. Deshalb heißt es Daumen drücken, dass alle gesund bleiben.“

Der Teamchef plant aber auch mit Alternativen: „Ansonsten haben wir glücklicherweise auch noch einige weitere Kandidaten, die für einen Start bei der Mannschafts-WM infrage kommen.“ Konkret möchte er aber im Moment noch keine Namen nennen. „Aber die Jungs, um die es geht, wissen Bescheid, dass sie bei mir auf der Liste stehen. Erfreulicherweise stellen sich derzeit wieder mehr deutsche Nachwuchspiloten der internationalen Konkurrenz. Eine Entwicklung, die ich sehr begrüße, denn wer ganz vorne mitfahren will, muss regelmäßig gegen die Besten der Welt antreten“, so Wolfgang Thomas gegenüber dem ADAC.