Fußball-Bezirksliga Keine Stabilität

Sulzbach-Laufen / Von Christian Köger

Der TSV Sulzbach-Laufen geht im Heimspiel gegen den SC Korb mit 3:6 deutlich und sang- und klanglos unter.

Vor dem Spiel wurde mit einer Gedenkminute dem verstorbenen Ehrenmitglied Wolfgang Obermüller gedacht. In der elften Minute gingen die Kochertäler mit 1:0 in Führung. Julian Fritz behauptete sich am linken Flügel, flankte flach nach innen, Stephan Munz ließ den Ball geschickt durch zu Simon Jäger, der brachte den TSV mit einem gekonnten Flachschuss ins linke Toreck in Front. Fünf Minuten später hatte Julian Fritz die große Möglichkeit zu einem weiteren Treffer, als er allein vor dem Korber Torwart auftauchte, aber an diesem scheiterte. Nach 31 Minuten fiel der überraschende Ausgleich der Gäste. Zunächst rettete Torwart Haas, aber beim folgenden noch abgefälschten Schuss war auch er machtlos und es stand 1:1.

Was dann zwischen der 42. und der 70. Minute passierte, ist unbeschreiblich. Simon Hagel konnte nach einer einfachen Körpertäuschung seinem Gegenspieler nicht folgen, dieser flankte von der rechten Seite nach innen und Marco Schulz erzielte mit einer Direktabnahme das 1:2. Unmittelbar vor dem Wechsel leistete sich Max Reichart an der Strafraumgrenze ein Foulspiel und der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß, den Marco Schulz sicher zum 1:3 (44.) verwandelte. Das 1:4 fiel in der 52. Spielminute, als Philipp Eckardt aus 15 Metern mit einem Schuss ins lange Eck erfolgreich war und das Spiel quasi entschied.

Debakel nicht mehr abwendbar

Zwei Minuten später ließ der SC Korb das 1:5 durch Marco Schulz folgen und in der 70. Spielminute war das Debakel mit dem 1:6 durch Philipp Eckardt nicht mehr abwendbar. Zwar gelang dem TSV Sulzbach-Laufen in der 72. Minute mit dem 2:6 und in der 79. Minute mit dem 3:6 jeweils durch Jochen König noch eine kleine Ergebniskorrektur, aber an dieser fatalen Niederlage änderte dies auch nichts mehr.

Fazit: Eine Mannschaft, die seit Wochen immer wieder verändert wird, tut sich offenkundig schwer, Stabilität zu finden.

Vorschau: Am kommenden Sonntag kommt es zum Lokalderby zwischen dem TSV Sulzbach-

Laufen und dem VfR Murrhardt, und man darf gespannt sein, wie die Bockmeyer-Elf im Trauzenbach-Stadion auftreten wird.