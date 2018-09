Tischtennis Kein Punktgewinn in Stuttgart

Untergröningen / Petra Henninger

Zu ihrem ersten Saisonspiel reiste das junge Tischtennis-Verbandsligateam des TSV Untergröningen zum Auswärtsspiel in die Landeshauptstadt – mit der Hoffnung, beim DJK Sportbund Stuttgart einen Punkt mit nach Hause nehmen zu können.

Gleich nach Beginn der Partie war der Spielstand ausgeglichen. Während das routinierte Doppel Laura Henninger und Nina Feil ihr Spiel souverän mit 3:0 gegen die jungen Stuttgarterinnen Yankova/Dujmovic gewinnen konnten, unterlag das neu formierte Doppel Amelie Fischer und Miriam Kuhnle der Nummer eins und der Nummer zwei der Heimmannschaft mit 0:3.

Dann begannen die Spiele des vorderen Paarkreuzes – auch hier gab es eine Punkteteilung. Nina Feil war gegen Anja Eichner, der Spitzenspielerin aus Stuttgart, die auch in der Damen-Regionalliga aufschlägt, chancenlos und unterlag mit 0:3. Die Untergröninger Nummer eins, Laura Henninger, musste nach einer 2:0-Führung noch den Satzausgleich hinnehmen, um sich dann doch noch im fünften Satz knapp gegen Alina Klöpfer durchzusetzen.

Im Entscheidungssatz

Auch die Partien des hinteren Paarkreuzes ergaben eine Punkteteilung. Mit dem Material des Stuttgarter Neuzugangs Evdokia Yankova kam Miriam Kuhnle gut zurecht, musste sich aber im Entscheidungssatz geschlagen geben. Amelie Fischer konnte gleichzeitig an der anderen Platte einen klaren Sieg gegen die Nummer vier der Gegner, Jugendspielerin Irena Dujmovic, einfahren.

Beim 3:3-Zwischenstand war erneut das vordere Paarkreuz an der Reihe. Laura Henninger konnte der Spitzenspielerin Anja Eichner lediglich einen Satz abnehmen, während sich Nina Feil gegen Klöpfer in den fünften Satz kämpfte, ihrer Gegnerin am Ende dennoch zum Sieg gratulieren musste. Auch die zwölfjährige Amelie Fischer verlor ihr nächstes Spiel mit 1:3 gegen die an Nummer drei gesetzte Materialspielerin Yankova. Mit einem deutlichen 3:0-Sieg gegen die Nummer vier aus Stuttgart, Dujmovic, verkürzte Miriam Kuhnle anschließend nochmals auf 4:6. Die Partie war noch nicht entschieden. In den beiden Überkreuzpartien hätten aus Untergröninger Sicht Punkte durch Laura Henninger und Amelie Fischer erspielt werden müssen. Doch Laura Henninger unterlag der an diesem Tag ungeschlagenen Evdokia Yankova überraschend deutlich mit 0:3. Und auch Amelie Fischer musste sich Anja Eichner mit 0:3 geschlagen geben. So war der 4:8-Endstand besiegelt.

Für die Untergröningerinnen gilt es nach der Auftaktpleite jetzt, sich auf die folgenden Begegnungen zu konzentrieren. Am Freitag steht ein weiteres Auswärtsspiel in Herrlingen auf dem Programm, ehe am Samstag im ersten Heimspiel um 16 Uhr die Damen aus Altenmünster erwartet werden.