Tischtennis Kantersieg im Derby

Untergröningen / Klaus Rieder

Die U-15-Jungen des TSV Untergröningen kamen in der Tischtennis-Bezirksklasse Gr. 1 Ostalb mit Unterstützung durch zwei U-15-Mädchen zu einem 10:0-Sieg gegen den TSG Abtsgmünd. In dem Derby fielen – abgesehen von einem Fünf-Satz-Match – alle Entscheidungen in drei Sätzen. Die Überlegenheit der Untergröninger wird im Satz- und Bälleverhältnis deutlich: 30:2 bzw 343:175.

TSV Untergröningen: Amelie Fischer (2), Cristina Krauß (2), Marvin Fischer (2), Gabriel Schulz (2); A. Fischer/Krauß (1), M. Fischer/Schulz (1).