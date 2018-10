Karate Johanna Braun fährt zur Deutschen Meisterschaft

Eppingen / tho

Bei den Landesmeisterschaften der Kinder und Schüler im Karate-Verband Baden-Württembergs in Eppingen traten circa 250 Athleten aus dem ganzen Land an. Vom Karate-Dojo Unterrot fuhren Johanna Braun und Jona Starijacki erstmals zu einem so großen Event. Bei kleineren Wettkämpfen holten beide schon Edelmetall. Johanna und Jona traten in der Disziplin Kumite – dem Zweikampf – an. Besonders bei den Kindern kommt es auf die Kontrolle und Schnelligkeit der Techniken an. Zu harter Kontakt hingegen wird bestraft.

Hier in Eppingen, wo sich nun die Besten des Landes trafen, erkämpfte sich Jona den fünften Platz. Ein nach Punkten unentschiedener Kampf und der anschließende Kampfrichter-Entscheid für seinen Gegner brachten für ihn das Aus. Johanna erkämpfte sich den vierten Platz in ihrer Gruppe und verpasste damit den Schritt aufs Treppchen. Das Ticket für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften in Ilsenburg im Harz hat sie gelöst.