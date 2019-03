Tischtennis In den Einzeln deutlich überlegen

In den Einzeln deutlich überlegen

Oberrot / Manfred Böhm

Die Jungen I des FC Oberrot I kamen in der TT-Kreisliga B West zu einem 8:2-Sieg gegen den TSV Neuenstein. Zwar mussten Tim Knupfer/Aaron Schreiber das Doppel mit 6:11, 12:10, 19:17 und 4:11 abgeben, doch mit großem Einsatz kämpfte der FCO weiter. In den Einzeln waren die Rottäler dann aber den Gästen deutlich überlegen: Tim Knupfer und Aaron Schreiber blieben in drei Spielen ungeschlagen und Batu Keskin konnte zwei Spiele gewinnen. Er musste sich nur der Gäste-Nr. 1 mit 14:16, 11:7, 11:7, 3:11 und 11:13 geschlagen geben.