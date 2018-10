Fußball Gschwender sinnen auf Revanche

Gschwend / Hans Buchhofer

Nach dem überraschenden Sieg der Gschwender beim Spitzenreiter SV Hussenhofen rückten die vorderen Mannschaften näher zusammen. Hussenhofen führt weiter die Tabelle der Kreisliga B2 Ostwürttemberg an, doch Göggingen, Lautern und Gschwend sind auf Tuchfühlung.

Morgen könnte sich die Lage für den SV Hussenhofen noch einmal zuspitzen, denn in Göggingen kommt es zum Topspiel gegen den Tabellenführer. Mit einem Heimsieg können die Gögginger die Führung übernehmen. Der SV Lautern muss sich zu Hause mit dem TSV Ruppertshofen auseinandersetzen. Die Gäste hatten einen guten Lauf, verloren aber am Sonntag gegen Göggingen. Lautern wird somit auf Herz und Nieren geprüft.

Deutlich abgeschlagen

Die anderen Mannschaften haben den Kontakt nach vorne verloren. Der TV Heuchlingen II erwartet den TSV Bartholomä, der nach drei Niederlagen gegen Schechingen II wieder einmal einen Dreier landen konnte. Der TSV Leinzell hofft gegen den FC Mögglingen II auf den zweiten Saisonsieg, und der VfL Iggingen II möchte gegen den TSV Böbingen II den dritten Saisonsieg einfahren.

Das Heimspiel der Gschwender gegen den FC Eschach entbehrt nicht einer gewissen Spannung. Die Gäste reisen selbstbewusst mit drei Siegen in Folge an und könnten bei einem Erfolg und bei weiteren guten Leistungen auch noch zum Spitzenquartett den Anschluss finden. Die Gschwender treten allerdings nach fünf Spielen ohne Niederlage mit breiter Brust an. Immer haben sie den Tabellenführer bezwungen. Die Begegnung verspricht spannend zu werden.

Der SV Frickenhofen zeigte am Sonntag gegen Lautern eine gute Leistung, und wenn das Team genauso beim FC Schechingen II auflaufen wird, dann dürfte einem Sieg nichts im Wege stehen. Die Platzherren verloren am Sonntag in Bartholomä knapp und fühlen sich etwas gestärkt, um den zweiten Heimsieg erringen zu können.