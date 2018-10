Geräteturnen Gelungener Liga-Start

Gschwend / Rainer Kollmer

Acht namhafte Frauenmannschaften der Kreisliga B in der 7. Staffel fanden sich in der Gschwender Mehrzweckhalle zum Wettbewerb ein. Die Turn- und Sportvereine von Böbingen I, Wasseralfingen II, Lorch II, die Turn- und Sportgesellschaft Nattheim II und der STV Schorndorf I trafen auf die Liga-Neueinsteiger SSV Ulm III, SV Amstetten I und die Wettkampfgemeinschaft (WKG) Welzheimer Wald I.

Der Wettbewerb im Geräteturnen gestaltete sich unterhaltsam und spannend. Pro Mannschaft gingen acht Turnerinnen an den Start. An den einzelnen Geräten kamen jedoch höchstens fünf Starterinnen zum Einsatz. Sowohl am Boden als auch am Stufenbarren, Schwebebalken und beim Sprung bildeten jeweils die drei besten Wertungen das Mannschaftsergebnis für die jeweiligen Geräte.

Im Rahmen des aufwendigen Wettbewerbs war die Veranstaltung in Gschwend jedoch erst der Auftakt. Nach dem ersten Staffelwettkampf von Gschwend wird bereits am kommenden Wochenende ein zweiter in Böbingen ausgerichtet. Erst dann wird abschließend Bilanz gezogen. Das dürfte auch der WKG noch weiteren Ansporn geben.

Gelungene Erfahrung

Für die Gschwender Verantwortlichen Ingrid Kienzle und Felix Mangold waren die Ausrichtung und die Teilnahme am Wettbewerb eine neue, aber bemerkenswert gut gelungene Erfahrung. Die Jugendleiterinnen Daniela Kaaz und Birgitt Lütze hatten die WKG Welzheimer Wald I zusammen mit Marion Oberkampf aus Plüderhausen mit viel Turnerfahrung auf den Wettkampf vorbereitet. Die Neueinsteigerinnen Sophie Hauser, Hanna Kleemayer, Leena Priebe, Laura Wrobel aus Gschwend sowie Viktoria Nazyrov und Jennifer Pötsch aus Plüderhausen zeigten sich dem großen Bewerberfeld durchaus gewachsen.

Am Ende stand beim ersten Staffelwettkampf eine überzeugende Teamleistung: Die WKG Welzheimer Wald I konnte sich mit einem Gesamtergebnis von 130,4 gut im Mittelfeld zwischen Ulm (148,6) und Schorndorf (118,55) platzieren. Die Endnoten beim Sprung (37,2) und am Boden (37,35) waren bereits beachtlich. Am Stufenbarren (25,4) und am Schwebebalken (30,45) besteht bei der WKG Welzheimer Wald I jedoch noch Verbesserungsbedarf.

Das Zweierteam der Schiedsrichterinnen an den einzelnen Geräten benötigt für die angemessene Punktewertung viel Fingerspitzengefühl. Die doppelte Messlatte für die Bewertungen liegt einerseits am Schwierigkeitsgrad, andererseits an der Ausführung der geforderten Leistungen.

Tabelle

1. Runde (von 2):

1. SSV Ulm III 148,60

2. TSG Nattheim II 136,30

3. TSV Böbingen I 134,65

4. TSV Wasseralfingen 133,60

5. SV Lorch II 131,95

6. WKG Welzheimer Wald I 130,40

7. SV Amstetten I 127,85

8. STV Schorndorf I 118,55