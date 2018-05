Tennis Gaildorfer sind startbereit

Gaildorf / Verena Buchhofer

Für acht aktive und vier Jugendmannschaften des Tennisclubs Gaildorf beginnt am 6. Juni und spätestens am 9. und 10. Juni das Wettkampfgeschehen auf dem Kieselberg. Da die Plätze bereits zum ersten Mai eröffnet wurden, hatten die Mannschaften nun ausreichend Zeit, sich auf den Sandplätzen einzuspielen.

Sportlich darf ein hohes Niveau erwartet werden, da die Damen 1 nach ihrem Aufstieg im vergangenen Sommer zusammen mit den Herren 65 den Verein auf Verbandsebene vertreten werden. Auch die erste Herrenmannschaft sowie die Herren 40/1 und die Herren 50 spielen in den höchsten Ligen des Bezirks.

Die Gaildorfer Damen stehen in der Verbandsliga vor der großen Herausforderung, nach dem Aufstieg die Klasse zu halten. Glücklicherweise stehen hierfür nach einer Babypause wieder die Nummer 1 der Mannschaft, Lisa Siebert, sowie auch Ellen Schleicher zur Verfügung. Daneben bilden Verena Buchhofer, Angelika Reinhardt, Malin Bletsch, Anna-Lena Feller und Laurie Bletsch den Kader. Die Damen werden von starken Gegnerinnen mit Sicherheit sehr gefordert und möchten alles geben, um sich in der hohen Spielklasse zu halten. In der Gruppe mit sieben Mannschaften wird es zwei Absteiger geben.

Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison haben die Herren 1 in der Bezirksliga etwas gutzumachen und werden versuchen, im Aufstiegskampf ein Wörtchen mitzureden. Die Mannschaft konnte mit Emmanuel Beck um einen Spitzenspieler ergänzt werden, der die erfahrenen Spieler Sebastian Hägele, Markus Schramm, Felix Gräßer, Marcel Reich und Yannik Marcel Köhler unterstützt.

Nach einer tollen Saison im Jahr 2017 als 4er-Mannschaft treten die Herren 2 in der Kreisklasse 3 nun als neu formierte 6er-Mannschaft an. So ist gewährleistet, dass alle Spieler zum Einsatz kommen können. Die Herren um Fabian Ehret, Calvin Walz, Finn-Fabian Kuhr, Manuel Hau, Thorsten Lienau, Julian Ehret, Leon Koppenhöfer, Victor Fust, Paul und Moritz Ranalder und Nick Waldenmaier bilden den Unterbau der Herren 1 und freuen sich auf spannende Spiele.

Die Gaildorfer Herren 40 I konnten als Nachrücker wieder in die Bezirksoberliga aufsteigen. In einer sehr spielstarken Gruppe möchten die 40er die Klasse halten. Es spielen Renee Ehret, Zlatan Maglajlic, Sascha Schmitt, Stefan Buchhofer und Michael Buchhofer sowie Ralf Siebert in der Stammbesetzung.

Die Herren 40/2 treten auch diese Saison wieder als 4er-Mannschaft in der Bezirksstaffel 1 an. Im Team stehen Alexander Gerteisz, Thomas Feller, Mike Straube, Daniel Dirksmann, Frank Hoffer und Markus Walz. Ralf Staudinger und Jürgen Stiebler werden neben den Herren 40 auch im Team der Herren 50 antreten.

Die Damen 40 werden erneut in der Bezirksliga um Punkte kämpfen. Die erfahrenen Gaildorfer Spielerinnen Silke Runstuk, Dorothea Ellinger, Ursula Brust, Gudrun Hägele, Regina Bader Frauke Neumann und Gerlinde Schmelcher freuen sich über die Neuzugänge von Andrea Malich und Ildiko Lichtneckert-Bauer in ihrem Team.

Kader hat sich reduziert

Nach einer soliden Saison im vergangenen Sommer ist man gespannt, wie sich die neue Saison für die Herren 50 in der Bezirksoberliga darstellen wird. Da die Mannschaft stark geschrumpft ist und es Verletzungsprobleme gibt, wäre man mit dem Klassenerhalt sicherlich zufrieden. Der bewährte Kader mit Joachim Fuchs, Mathias Pfüller, Harald Feiler wird daher von den Spielern Ulrich Ostertag, Ralf Staudinger und Jürgen Stiebler, die bisher bei den Herren 40 angetreten sind, sowie durch den Neuzugang von Zbigniew Adamczyk verstärkt.

Das langjährige Aushängeschild des Vereins tritt in dieser Saison erstmals bei den Herren 65 in der Württembergstaffel an. Damit ändert sich ihr Spieltag von Samstag auf Mittwoch. Der Spielerkader ist mit Hans Paxian, Wolfgang Ellinger, Wolfgang Frölich, Wolfgang Baur, Günter Guse, Rainer Knödler und Heinz Eisenmann bestens besetzt. In einer Gruppe mit sieben Mannschaften wird es einen Absteiger geben. Ziel der Gaildorfer Herren 65 ist es, die höchste Klasse in Baden-Württemberg zu halten.

Im Jugendbereich startet der Tennisclub Gaildorf mit zwei Mannschaften bei den Knaben, einer Juniorinnenmannschaft und einer Mannschaft im Kids-Cup U 12. Im Kids-Cup treten die jüngsten Spieler und Spielerinnen des Vereins in gemischten Mannschaften an und haben hier die Möglichkeit, sich mit dem Tennis-Nachwuchs aus anderen Vereinen zu messen. Das erste Spiel gegen die Mannschaft aus Unterrot haben die Kids leider verloren, jedoch haben sie in drei weiteren Spielen noch die Chance, erfolgreich zu sein.

Die Knabenmannschaften spielen in derselben Liga, jedoch in unterschiedlichen Gruppen, sodass es nicht zum vereinsinternen Duell kommt. Die Juniorinnen gehen nach dem Gewinn der baden-württembergischen Meisterschaft hoch motiviert in die Saison. Da sie in der gleichen Formation wie vergangenes Jahr antreten, streben sie die Mission Titelverteidigung an.