Fußball Gäste siegen dank starker erster Hälfte

Aufgrund einer starken Leistung in der ersten Halbzeit und eines Doppelschlags binnen zwei Minuten holen sich die Villinger einen Dreier in Schwäbisch Gmünd.

Villingens Trainer Jago Maric brachte es auf den Punkt: „Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns. Wir haben den von mir geforderten Druck ausgeübt, sauberes Passspiel entwickelt und schöne Tore erzielt. Die zweite Halbzeit gehörte Gmünd und wenn wir das 2:2 bekommen, dann dürften wir uns nicht beklagen.“

In der Tat waren die 08er in den ersten 45 Minuten klar spielbestimmend, nutzten das komplette Spielfeld für sehenswerte Spielzüge und die Gastgeber konnten meist nur hinterherschauen. Dennoch hatten die Normannen die erste Chance nach einem Stölzel-Kopfball in der 12. Minute. Danach ging es immer wieder auf das Tor vom besten Gmünder: Yannick Ellermann. In der 13. Minute verhinderte er das 0:1 mit einer sehenswerten Rettungsaktion gegen Benedikt Haibt. Doch in der 20. Minute war auch Ellermann machtlos. Nach einer schönen Ballstafette der Gäste kam der Ball zu Benedikt Haibt, der diesen perfekt annahm, sich drehte und das Leder volley in die Gmünder Maschen drosch.

Volley unter die Latte

Nur zwei Zeigerumdrehungen später fiel das 0:2 – und wie! Damian Kaminski bekam den Ball auf der linken Seite und mit einem unglaublichen Schuss aus denkbar spitzem Winkel landete der Ball unter der Latte zum 0:2 in Ellermanns Gehäuse.

Die Gäste verwalteten die Führung in Hälfte Zwei, die Gmünder versuchten mit viel Engagement noch zu einem Punkt zu kommen. In der 72. Minuten keimte Hoffnung bei Gmünd auf, denn nach einem Pfostenschuss von Francis Ubabuike stand Daniel Serejo goldrichtig und staubte zum 1:2 ab. In den verbleibenden 18 Minuten agierten die Normannen schließlich mit mehr Mut und Leidenschaft und drängten gegen immer passiver werdende Gäste auf den Ausgleich. Die dickste Möglichkeit zum 2:2 folgte in der Nachspielzeit, als ein Serejo-Kopfball im Anschluss an eine Freistoßflanke von Andreas Mayer die Latte touchierte.

Tore: 0:1 Haibt (20.),0:2 Kaminski (22.), 1:2 Serejo (72.)

Normannia Gmünd: Yannick Ellermann, Simon Fröhlich, Patrick Lämmle, Daniel Stölzel, Daniel Glück (88. Seltenreich), Fabian Kianpour, Marvin Gnaase, Fabian Kolb (62. Daniel Serejo), Andreas Mayer, Francis Ubabuike, Felix Bauer