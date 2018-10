Tischtennis Gäste entführen die Punkte

Untergröningen / Petra Henninger

Lea Elzner und Cristina Krauß gingen überraschend gegen die an Position 1 und 2 geführten Spielerinnen Sarah Pflug und Lydia Moll mit 2:0 in Führung, mussten sich dann aber knapp geschlagen geben. Parallel dazu behielten Corinna Engel und Andrea Feil gegen das Duo Bianca Stocker und Leonie Ströbele mit 3:0 die Oberhand.

Beim Stand von 1:1 kam die erste Ernüchterung, als sowohl Andrea Feil mit 0:3 gegen Sarah Pflug als auch Corinna Engel mit 0:3 gegen Lydia Moll die Box verließen. Doch wie auch im letzten Match trumpften die Jugendspielerinnen des TSV Untergröningen auf. Mit einem glatten 3:0-Sieg durch Cristina Krauß über Leonie Ströbele und einem 3:1 durch Lea Elzner gegen Bianca Stocker gelang der 3:3-Ausgleich.

Im zweiten Durchgang kamen die Untergröningerinnen zwar besser ins Spiel, mussten jedoch wiederum den Sieg den Damen aus Berg überlassen. Mit 1:3 unterlag Corinna Engel der Nummer 1 Sarah Pflug und mit demselben Ergebnis ging Andrea Feil gegen Lydia Moll vom Tisch.

Die Mannschaft aus Berg konnte sich mit 5:3 absetzen. Doch Untergröningen war noch nicht geschlagen. Cristina Krauß konterte mit einem 3:0 gegen Bianca Stocker.

Ausgleich verpasst

Lea Elzner kämpfte sich nach einem 0:2 ins Spiel und hatte den Ausgleich schon vor Augen, doch im Entscheidungssatz musste sie sich in der Verlängerung Leonie Ströbele geschlagen geben, sodass der TSV mit 4:6 in Rückstand geriet. Es folgten die Überkreuzpartien und Corinna Engel fuhr den erwarteten 3:0-Sieg gegen Bianca Stocker ein. Doch gegen die Spitzenspielerin Sarah Pflug konnte Cristina Krauß nicht wie in der Woche zuvor punkten. Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sie weiter, musste sich dann aber im fünften Satz geschlagen geben. Als dann beim Stand von 5:7 Andrea Feil ihr drittes Einzel gegen Leonie Ströbele knapp verlor, war die Niederlage besiegelt und die Hoffnung auf einen Punktgewinn zu Hause wurde nicht erfüllt. Damit rutscht der TSV Untergröningen auf den siebten Tabellenplatz ab. Doch nach drei Spielen ist noch gar nichts entschieden. Die Damen des TSV Untergröningen können nun drei Wochen pausieren, bevor das Ostalb-Derby gegen Hüttlingen auf dem Programm steht.

TSV Untergröningen, Doppel: Cristina Krauß/Lea Elzner, Corinna Engel/Andrea Feil (1); Einzel: Corinna Engel (1), Andrea Feil, Cristina Krauß (2), Lea Elzner (1)