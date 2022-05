Am Sonntag erwartet in der Bezirksliga Hohenlohe der TSV Michelfeld den Tabellendritten SV Wachbach – 2019 gab es einen 3:1-Heimsieg (unser Bild). Nach dem Beschuss des Verbandstages gehören die beiden Mannschaften ab der Saison 2024/25 unterschiedlichen Bezirken an. © Foto: Achim Köpf