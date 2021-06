Vor 50 Jahren – im Sommer 1971 – trat der FC Ottendorf mit einer Frauenmannschaft in der neu gegründeten Liga an. Am 30. Mai 1971 absolvierten die Fußballerinnen ihr erstes Spiel. In einer 18-teiligen Serie beleuchtete die Rundschau die Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland und in der ...