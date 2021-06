Der TSV Gaildorf konnte im vergangenen Jahr auf 100 Jahre Fußball zurückblicken. Ein Bestandteil des Festprogramms hätte der Rundschau-Cup werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste aber die 25. Auflage dieses Jugendturniers abgesagt werden. Nun wird ein neuer Anlauf unternommen: Am 31. Juli und 1. August sollen die Spiele der E- und F-Junioren sowie der Bambini entsprechend der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Verordnung stattfinden. In den nächsten Tagen werden die Einladungen an die Vereine versendet.