Der Bezirk Hohenlohe beendet das Fußballjahr 2020 mit sofortiger Wirkung, so Bezirksspielleiter Hartmut Megerle. Hintergrund ist die Aussage von Ministerpräsident Kretschmann, nach der in der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch eher mit Verschärfungen denn mit Lockerungen der bisher geltenden Corona-Maßnahmen zu rechnen sei. „Mit der Absage wollen wir für Klarheit über den weiteren Verlauf des Restjahres sorgen“, so Mergele.

+++ Mehr dazu demnächst auf swp.de! +++