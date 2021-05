In der Fußball-Regionalliga Südwest haben sich am Pfingstsamstag der VfR Aalen und der Bahlinger SC 1:1 getrennt. Für die Kicker von der Ostalb traf Serdar Arslan in der 18. Minute. Den Ausgleich für Bahlingen besorgte Tim Probst in der 54. Minute. Nach 39 Spielen nehmen die Aalener jetzt den el...