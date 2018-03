Volleyball Frickenhofen wird Vize-Meister

Esslingen / Jessica Welz

Mit einem sicheren zweiten Tabellenplatz sowie der Relegation und dem Pokalfinale in Aussicht, reisten die Volleyballerinnen des SV Frickenhofen am Samstag zum letzten Spiel der Saison zum Drittplatzierten SV Esslingen. Obwohl man eigentlich befreit und ohne Druck aufspielen konnte, musste man sich mit 1:3 geschlagen geben.

Frickenhofen begann den ersten Satz der Bezirksliga-Partie mit leichten Startschwierigkeiten, holte dann aber wieder auf und spielte zur Satzmitte gleichauf mit Esslingen. Den druckvollen Angriffen des Gegners konterte der SVF mit starken Blockaktionen. Zum Ende des Satzes gelang es jedoch nicht, die entscheidenden Punkte zu holen. So musste man den Satz mit 21:25 an die Heimmannschaft abgeben.

Ähnlich wie im ersten Satz startete Frickenhofen erneut mit vielen Eigenfehlern und setzte den Gegner nur wenig unter Druck. Zwar konnte man den dadurch entstandenen Rückstand im Verlauf wieder etwas aufholen, doch präsentierte sich der SVF weiterhin nicht in seiner gewohnten Form und setzte Esslingen nur wenig entgegen. Dieses Mal musste man sich deutlich mit 15:25 geschlagen geben.

Vorsprung verspielt

Erst im dritten Satz konnten sich die Gäste aus dem Tief befreien und zum ersten Mal im Spielverlauf durch starke Aufschläge und clevere Netzaktionen deutlich mit 17:9 in Führung gehen. Letztendlich gelang es aber wieder nicht, die Konzentration aufrechtzuerhalten und man verspielte auch diesen Vorsprung. Trotzdem gelang es nun knapp, die Oberhand zu behalten und sich den ersten Satzsieg mit 25:23 zu sichern.

Auch im vierten Durchgang taten sich die Gäste zunächst schwer und man lief den ganzen Satz über einem Rückstand hinterher. Zum Ende schaffte man zwar noch fast den Ausgleich, allerdings gingen die entscheidenden Punkte erneut an Esslingen (23:25), was letztendlich zur 1:3-Niederlage führte.

Dennoch haben die Frickenhofer Volleyballerinnen allen Grund zur Freude. Die Saison wurde auf einem sehr guten zweiten Tabellenplatz abgeschlossen und das Saisonziel sowie der lang gehegte Wunsch, sich für eine Aufstiegsrelegation zu qualifizieren, wurden somit erreicht. Die Relegation findet am Wochenende vom 14. und 15. April statt. Außerdem steht auch noch das Pokalfinale aus, welches am 29. April in der Gschwender Mehrzweckhalle ausgetragen wird.

SV Frickenhofen: Viola Bauer, Lena Ebner, Marion Gückelhorn, Lea Haas, Jule Kämmerling, Jana Maier, Michaela Maile, Cindy Malbrich, Sarah Rosner, Jessica Welz, Trainer Jonas Dungs.