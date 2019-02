Volleyball Frickenhofen und der Fluch des Tie-Break

Frickenhofen / Michaela Maile und Klaus Rieder

Es zieht sich bei den Bezirksliga-Volleyballerinnen des SV Frickenhofen wie ein roter Faden durch die Saison: Im Heimspiel gegen den Tabellenfünften aus Kornwestheim mussten sich die SVF-Damen bereits zum vierten Mal in der laufenden Runde im Entscheidungssatz denkbar knapp geschlagen geben.

Es begann für Frickenhofen wie bei fast allen anderen Tie­break-Spielen: Der SVF hatte einen guten Start und konnte den Gegner vor allem mit individuellen Netzaktionen unter Druck setzen. Die angriffsstarke Mittelblockerin der Gäste, gegen die weder die SVF-Blockspieler noch der Abwehrriegel eine Antwort wussten, sorgte wie schon im Vorrundenspiel dafür, dass es zu einem offenen Schlagabtausch kam. Frickenhofen konnte sich aber mit drei Punkten absetzen und den Vorsprung bis zum 25:22 wahren. Im zweiten Durchgang schlichen sich einige Abstimmungsfehler ins SVF-Spiel. Auch die beiden Auszeiten brachten nicht die gewünschte Wende (18:15), bis dann Frickenhofen mit zwei Aufschlagserien und einer sehr konstanten Spielweise den dritten Satz holte (25:20).

Nun gab es schon einen Vorgeschmack auf das Dilemma, das sich da anbahnte: Frickenhofen war Kornwestheim zunächst immer einen Schritt voraus, doch Abstimmungsprobleme ließen den Gast immer stärker werden. Beim Spielstand von 24:24 unterliefen zwei direkte Fehler – Endstand 24:26. In den Tiebreak gingen die SVF-Mädels sehr motiviert und zeigten zu Beginn eine souveräne Leistung. Sie schafften es aber wie in den Tiebreaks der vergangenen Begegnungen nicht, die entscheidenden Punkte zu machen. Der Satz (13:15) und das Spiel (2:3) waren verloren. Der Fluch des Tiebreaks hatte eine Fortsetzung gefunden.

Dem ging Frickenhofen in der Partie gegen die vermeintlich spielstärkere SV Esslingen aus dem Weg. Die Gäste waren so etwas wie ein Angstgegner des SVF. Keines der zurückliegenden Spiele konnte Frickenhofen gewinnen – in der Vorrunde gab es mit viel Pech ein 1:3 –, und so rechneten sich die Gastgeberinnen zunächst geringe Chancen aus. Vielleicht war es gerade auch diese Tatsache, die die SVF-Mädels befreit aufspielen ließ. Zwar mussten sie zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, dieser konnte aber im letzten Spieldrittel gedreht werden (25:23). Davon beflügelt blieb der SVF beim 24:24-Zwischenstand ruhig und sicherte sich auch den zweiten Satz (26:24). Nach einem Durchhänger im dritten Durchgang (18:25), es war schon der achte Satz an diesem Heimspieltag, überrollte Frickenhofen den Gast geradezu (25:9). Dies hat gezeigt, dass Esslingen doch kein Gegner ist, gegen den man chancenlos ist oder vor dem man Angst haben muss – sofern es so etwas wie einen Angstgegner überhaupt gibt. Bei nächster Gelegenheit kann der SV Frickenhofen dann gleich zeigen, dass der Fluch des Tiebreak auch in das Reich der Legenden gehört – oder zumindest in das der Vergangenheit.