Fußball Flutlicht und Nieselregen

Sechselberg / Stefan Rauch

Mutig und überraschend wollte die Spvgg Kirchenkirnberg die Partie beim spielstarken TSV Sechselberg angehen – was am Freitag für unterhalt- same 90 Spielminuten bei Flutlicht und Nieselregen sorgte. Kirchenkirnberg hatte die erste Torchance: Ein langer Abstoß von Spvgg-Keeper Kübler landete über Umwegen bei Spielertrainer Stefan Rauch, dieser spitzelte das Spielgerät in den Lauf von Sebastian Hirsch. Dessen Schuss von der Strafraumkante stellte den Heimtorwart aber vor keine Probleme. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte zeigte sich die Stärke der Sechselberger. Auf dem gewohnten Kunstrasen drückten sie die Gäste zusehends in deren Hälfte. Das Innenverteidiger-Duo um Youngster Mika Schmidgall und Routinier Frank Gruber hielt die Spvgg-Defensive zusammen. In der 28. Spielminute war diese Defensive kurz nicht bei der Sache: Ein Sechselberger konnte alleine auf das Gehäuse des herausstürmenden Kay Kübler marschieren. Es kam zu einem Kontakt, der Angreifer ging zu Boden, der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß. Doch der Spvgg-Keeper parierte den Elfer. Sekunden später war aber auch er machtlos: Lukas Krwatschuk spielte den frei- stehenden Stefan Reichert an, der den Spielzug mit dem Tor zur 1:0-Führung von Sechselberg abschließen konnte (29.).

Kirchenkirnberg spielte weiterhin mutig mit und setzte auf Konter. Sechselberg konnte seine Feldüberlegenheit nicht in Torchancen ummünzen – oder sie fanden in Kübler ihren Meister. Die letzte Aktion des Spiels hatte Kirchenkirnberg: Der Distanzschuss von Mika Schmidgall ging aber knapp über das Tor. An diese engagierte Leistung möchte die Spvgg in einer Woche gegen Bad Rietenau anküpfen.

Spvgg Kirchenkirnberg: Kübler, Braun (70. Cherchi), Schmidgall, Gruber, Hofacker, Dieterich, Stefan Rauch (61. Weller), Stecher, Kugler, Welz (89. Florian Rauch), Hirsch