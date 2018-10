Fußball FCO setzt sich durch im Nachbarduell

Gaildorf / Erich Krupp

In einer schwachen Begegnung entschieden Einzelaktionen das Derby in Ottendorf. Beide Mannschaften begannen defensiv. Ballsicherung stand anfangs an oberster Stelle. Es dauerte bis zur 15. Minute, ehe Lukas Krupp eine scharfe Hereingabe von Maxi Reissner nur knapp verfehlte. Vier Minuten später nutzte Dejan Draganovic einen Abwehrfehler der Gäste und spitzelte den Ball ins Tor. Ein als Flanke gedachter Ball von Rene Weinberger senkte sich zum Erstaunen der Zuschauer ins obere Toreck der Westheimer zum 2:0.

Die beiden Tore brachten aber keine Ruhe ins Spiel des FCO. Eine Vielzahl von Abspielfehlern aus der Abwehr und aus dem Mittelfeld in die Spitze brachten Zuschauer und Trainer Wappler zur Verzweiflung. Ein Patzer auf der linken Abwehrseite führte in der 39. Minute zum Anschlusstreffer durch Bahle. Eine Minute nach Wiederbeginn die gleiche Situation: Über rechts schloss Abichev einen Angriff zum 2:2 ab. Vier verletzungsbedingte Auswechslungen auf Ottendorfer Seite brachten die Platzherren vollends aus dem Konzept. Lukas Krupp sorgte in der 67. Minute nach einer Einzelleistung für die erneute Ottendorfer Führung. Einen Freistoß von Nico Leuze parierte der Keeper (78.). Die Einwechslung von Mika Tischler machte sich in der 84. Minute bezahlt. Nach Balleroberung in der eigenen Hälfte startete er einen Sololauf und erzielte den 4:2-Endstand. Am Mittwoch spielt der FCO gegen Rieden.

FC Ottendorf: Thomas Wasik, Fabian Maier, Luca Schaller (46.) Patrik Schumacher, Nico Leuze, Rene Weinberger, Karl Niklas Drescher (77.) Sven Schust, Christian Jäckel, Dejan Draganovic (62.) Mika Tischler, Daniel Mayer, Lukas Krupp, Maxi Reissner (74.) Tobi Kaiser.