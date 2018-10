Fußball-Kreisliga A2 FCO dreht Partie in der Schlussphase

Murrhardt / Andreas Zimmermann

Starke und disziplinierte Leistung der Rottalelf, die hochverdient drei Punkte holt.

Die beste Chance in der Anfangsphase hatte Murrhardt mit einer Bogenlampe, die Remy Butsch an den Pfosten lenkte. Überraschend fiel das 1:0 für den TSC nach einem Konter, eingeleitet durch einen Steilpass. Die FCO-Fans sahen hier eine klare Abseitsposition. Noch schlechter für die Roten kam es in der 42. Minute, als Tolga Vona nach einem Freistoß unbedrängt zum 2:0 traf.

Gleich nach Wiederanpfiff traf Markus Bauer mit einem satten Schuss nur den Innenpfosten. Der FCO war bemüht, doch fehlte die Durchschlagskraft. Ab der 72. Minute überschlugen sich die Ereignisse: Lucas Puppe traf mit einem Freistoß aus 18 Metern zum 2:1.

TSC-Nerven liegen blank

Beim TSC lagen bereits hier die Nerven blank, denn die Spieler wollten sich gegenseitig an den Kragen, was Schiedsrichter Tekin Koc nur mit einer gelben Karte ahndete. In der 78. Minute lief Markus Bauer seinen Gegenspieler gut an und konnte dessen Ball mit einem Pressschlag abwehren, dieser Pressschlag landete zum umjubelten 2:2-Ausgleich im Netz. Nur wenig später bediente Markus Bauer Lucas Puppe, der zum verdienten 2:3 einschob. Tom Scheuermann sorgte nach Zuspiel von Frederik Walch für die Entscheidung.

In der Nachspielzeit kam der TSC in Unterzahl auf 3:4 heran und hatte nochmal Glück: Walch und Kübler scheiterten an der Latte.