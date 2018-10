Fußball Favorit lässt nichts anbrennen

Eutendorf / Werner Ellinger

Die Voraussetzungen für dieses Spiel waren von Eutendorfer Seite bestens: der klare, wenn auch etwas glückliche Sieg in Künzelsau mit der verbundenen Tabellenführung und beste Platzverhältnisse samt hervorragendem Fußballwetter. Die Gäste haderten hingegen noch immer mit ihrer unglücklichen Niederlage gegen den Tabellendritten Zweiflingen.

Sicherlich ging man von Eutendorfer Seite mit gemischten Gefühlen in das Spiel, da beim letzten Aufeinandertreffen in Eutendorf die Gäste als klarer Sieger den Platz verließen.

Dieses Mal sollte es anders werden – und dafür sorgten die frühen Tore des Gastgebers. Diese versetzten die Gäste schon früh in eine Schockstarre. Im Spiel nach vorne war von Untersteinbach nicht viel zu sehen, und die Abwehrreihe hatte viel Mühe, die schnellen Eutendorfer Stürmer in Schach zu halten. Die Heimelf tat an diesem Tag nach der klaren Führung, was nötig war und nicht mehr. Nach dem frühen 2:0 und dem dritten Treffer gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts kontrollierte der TSV das Match und brachte den Dreier verdient über die Runden.

Die erste gefährliche Szene der Gäste ereignete sich in der 3. Minute, als ein Stürmer eine schöne Hereingabe nicht unter Kontrolle brachte. Nach zehn Minuten dann die beruhigende Führung: Eine Aktion eingeleitet von Pavlovic über R. Bouidia schloss Lenghel zum 1:0 ab. In der 22. Minute fiel dann das 2:0 durch Alexandru, der nach einem weiten Pass den Ball am Torhüter vorbei spitzelte. Die Gäste brauchten sich aber über diesen zweiten Treffer nicht ärgern, denn die Platzherren waren eindeutig in der Offensive stärker.

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff folgte dann das Knockout für die Gäste. Nach einem schönen Spielzug über Lenghel und Alexandru vollendete R. Bouidia zum 3:0. Danach kontrollierte der TSV das Spiel und den Gegner, der in der 86. per Elfmeter zum 1:3 verkürzen konnte.

Nun warten auf den TSV in der englischen Woche mit dem SSV Hall und dem noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SV Westheim zwei absolute Knaller.

TSV Eutendorf: Oguzhan Büyükfirat, Jochen Schimanek, Benjamin Haut, Momcilo Pavlovic, Marian Radu, Kevin Philipp, Djilai Bouidia, Inut Päun, Martin Lenghel, Redouana Bouidia, Vasile Alexandru, Besfort Gashi, Christoph Offner, Vedran Saric, Tayfun Oymak, Mihai Tatar.