Sport-Schießen Eutendorfer mit komplettem Medaillensatz

Eutendorf / Gerhard Mährle

Für die Landesmeisterschaft der Vorderladerschützen in Sindelfingen hatten sich vom SV Eutendorf sechs Aktive qualifiziert und traten in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen an. Bettina Zillert, Walter Hanselmann und Gerhard Mährle beschränkten sich auf das Perkussionsgewehr 50 Meter.

Bernd Zillert, Andreas Schwartz und Jürgen Epple schossen zusätzlich noch mit dem Steinschloss- und dem Perkussionsfreigewehr. In diesen beiden Wettbewerben gibt es in Württemberg echte Spezialisten. Trotzdem haben die Eutendorfer das Potential bei der Vergabe der Podiumsplätze mitzumischen. Mit dem Steinschlossgewehr gewann die Mannschaft die Bronzemedaille und mit dem Freigewehr erreichten sie den fünften Platz.

Mit dem Perkussionsgewehr sicherte sich der SV Eutendorf 1 wie schon im Vorjahr die Silbermedaille hinter den Siegern aus Böblingen. Die Mannschaft SV Eutendorf 2 belegte Platz 9 unter 22 Teams.

Die Einzelwertung gewann in der Klasse „Herren 4“ Gerhard Mährle mit 145 Ringen deutlich vor dem Zweitplatzierten (139 Ringe) und verteidigte damit seinen Landesmeistertitel. Bei den „Herren 3“ schoss sich Bernd Zillert mit 146 Ringen auf den dritten Platz – ringgleich mit dem Zweitplatzierten. Hier erreichte Jürgen Epple den undankbaren vierten Platz.