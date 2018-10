Fußball-Kreisliga A1 Eutendorf stürmt an die Tabellenspitze

Zweiflingen / Johnny Behnert

4:0-Sieg in Zweiflingen nach Toren von Redouane Bouidia (3) und Martin Lenghel.

Bereits in der achten Minute kam der TSV Eutendorf zu seinem ersten Treffer. Nach einem Weitschuss kam Redouane Bouidia an den Ball und bezwang Zweiflingens Torhüter Kropf zur 1:0-Führung. Die erste Möglichkeit der Gastgeber folgte erst in der 23. Minute, doch diese brachte nichts ein. Djilali Bouidia hatte noch vor der Pause eine gute Chance, doch sein Schuss verfehlte knapp das Ziel. In der 31. Minute konnte sich Eutendorfs Schlussmann Tatar nach einem Eckball auszeichnen. Bis zum Pausenpfiff vergaben die Gäste­stürmer noch weitere gute Möglichkeiten.

Beide Knipser machen ernst

Die zweite Spielhälfte verlief spannender und turbulenter. Die Gastgeber hatten in der 48. Minute Pech bei einem Lattentreffer. In der 59. Minute nutzte Martin Lenghel eine Vorlage von Redouane Bouidia zur 2:0-Führung. Der TSV Eutendorf kam nun immer besser ins Spiel und hatte in der 59. Minute Pech, als die Zweiflinger einen Kopfball gerade noch vor der Linie klärten konnten. Nur vier Minuten später vereitelte Eutendorfs Torhüter mit einer tollen Parade den Anschlusstreffer der Platzherren. In der 81. Minute war aber das Spiel entschieden. Redouane Bouidia verwandelte ein Zuspiel von Ionut Päun zum 3:0 für Eutendorf. Eine Minute vor Spielende kam der TSV Eutendorf noch zu seinem vierten Treffer. Redouane Bouidia war erfolgreich.