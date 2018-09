Fußball-Kreisliga A1 Eutendorf stürmt an die Tabellenspitze

Künzelsau / Werner Ellinger

Eutendorf gewinnt sein Kreisligaspiel gegen Künzelsau.

Kaltschnäuzig und äußerst effektiv waren die Attribute, die den TSV Eutendorf in Künzelsau auszeichneten. Mit einem klaren 4:1-Sieg traten die Eutendorfer die Heimreise an und dürfen sich vorläufig die Tabelle von ganz oben anschauen. So deutlich der Sieg auch klingen mag, es war ein Spiel, bei dem die Gäste das Spielfeld auch als Verlierer hätten verlassen können. Die Eutendorfer zeichnet es aus, dass auch in einer immensen Druckphase sie sich auf ihr Konter verlassen können und hier dann erbarmungslos zuschlagen. Vom Tabellenbild vor dem Spiel eine klare Sache, es trifft der Tabellenzweite auf den 13. der Liga, doch der Spielverlauf sollte das widerlegen. Denn da wurden gute Torchancen nicht verwertet. So ist es auch zu erklären, warum Kün­zels­au in der Tabelle noch so weit unten steht. Es war eine spielerische Dominanz, die der Gastgeber in der Anfangsphase hinlegte. In der 14. Minute die erste Szene im Strafraum, doch die Eutendorfer Stürmer verpassten eine Flanke von Bouidia nur knapp und zwei Minuten später musste ein Eutendorfer Abwehrspieler klären. In der 28. Minute fiel das 0:1, als ein Künzelsauer bei einem Abwehrversuch den eigenen Mann traf und von da aus der Ball ins Tor sprang. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) der Ausgleich für die Heimelf. Nach einem präzisen Zuspiel drückte Torjäger Gibbi den Ball zum 1:1 über die Torlinie. Auch im zweiten Abschnitt begannen die Künzelsauer äußert druckvoll. Nach nur einer Minute die Riesenchance für Gibbi zum Führungstreffer. Aus drei Metern brachte er das Kunststück fertig, freistehend den Ball über das Eutendorfer Gehäuse zu bringen, was sicherlich schwerer war, als den Ball zu verwerten. Dies machte Eutendorf in der 57. Minute besser, als Alexandru nach einem schönen Zuspiel den Ball zum 1:2 einnetzte. Eutendorf setzte den Torreigen trotz spielerischen Übergewicht der Heimelf fort. Redouane Bouidia (67.) zelebrierte den Ball zum 1:3 ins Tordreieck und fast mit dem Schlusspfiff das 1:4 durch Alexandru, als er den Torhüter in Bedrängnis brachte und bei dessen Abwehrversuch den Eutendorfer Stürmer anschoss und der Ball zum 1:4-Endstand ins Tor ging.