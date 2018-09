Fußball-Kreisliga A1 Eutendorf kontert Gegner aus

Gaildorf / Werner Ellinger

Nach dem 4:1-Heimsieg gegen den TSV Pfedelbach rückt die Butz-Truppe in der Kreisliga A1 Hohenlohe nun auf den zweiten Platz vor.

Einen überraschend klaren Sieg konnte die Butz-Truppe gegen den Aufsteiger aus Bibersfeld erzielen. Nach einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt sicherte sich der TSV Eutendorf die Punkte und bleibt in der Saison weiterhin ungeschlagen.

Den besseren Start in die Partie legte eindeutig der SC Bibersfeld hin. Die Gäste zeigten einen guten Aufbau und waren in den Zweikämpfen spritziger, so dass die Heimelf hier wenig entgegenzusetzen hatte. Die Gäste erwiesen sich als der erwartet starke Gegner, der vor der Saison die Mannschaft mit Bezirksligaspielern verstärken konnte und diese Leistungsstärke auch im ersten Abschnitt zur Geltung brachte. Überragender Akteur im Eutendorfer Team war hier Torhüter Oguzhan Büyükfirat, der einige brenzlige Situation bravourös meisterte und die Heimelf im Spiel hielt.

Der zweite Durchgang war dann Sache der Eutendorfer Mannschaft, die nach Wiederanpfiff die Gäste auskonterte und so die notwendige Bissigkeit zeigte und vor allem dann im Abschluss zu überzeugen wusste. Bei der gut aufgestellten Eutendorfer Abwehrreihe gab es fast kein Durchkommen mehr. Zum Spielverlauf: Ein äußerst starker Beginn der Gäste, die sich mächtig ins Zeug legten. Innerhalb von nur drei Minuten hatte Bibersfeld zwei dicke Möglichkeiten. Zunächst setzte Mittelstürmer Schwerdt (18.) freistehend den Ball am Tor vorbei und kurz darauf (21.) fand er im Eutendorfer Keeper seinen Meister. Eutendorf wusste sich nicht von dem Druck der Gäste zu befreien. Dann nach 37 Minuten die Führung für die Heimelf. R. Bouidia platzierte aus 17 Metern den Ball unhaltbar zum 1:0 in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel überraschten die Gastgeber dann die Bibersfelder mit einem Doppelschlag, der die Partie spielerisch plötzlich drehte: Pavlovic bediente R. Bouidia und sein präzises Zuspiel spitzelte Lenghel (46.) am Torhüter vorbei zum 2:0 ins Tor und nur vier Minuten später erhöhte R. Bouidia nach einem feinen Zuspiel von Lenghel auf 3:0. In der 74. Minute verkürzten die Gäste noch auf 3:1, doch in der Nachspielzeit (90+5) stellte Ale- xandru mit dem 4:1 den alten Abstand wieder her.

Kommentar vom gut leitenden Schiedsrichter Gerhard Klaiber: „Ein verdienter Sieg der Eutendorfer, abschlussschwache Gäste.“ Das Spiel war im ersten Durchgang von beiden Teams durch Lautstärke gekennzeichnet, das aufgrund des Einschreitens von Klaiber im zweiten Abschnitt dann aufhörte.