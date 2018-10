Fußball Endlich ein Ende der Null-Nummern?

Sulzbach-Laufen / Michael Busse und Klaus Rieder

Nun haben alle Mannschaften der Bezirksliga Rems-Murr einen Sieg auf dem Konto: Korb und Fellbach II kamen zu den ersten Saisonerfolgen. An der Spitze konnten sich Kaisersbach und der SV Steinbach etwas absetzen, da der FSV Waiblingen pausierte und Nellmersbach sich eine 2:3-Heimpanne gegen das Kellerkind aus Korb leistete.

Für Furore sorgt der SV Steinbach. Beim 2:0 gegen Winterbach war dem Aufsteiger jedoch das Glück hold. „Am Ende verdienen wir uns aber die Siege, indem wir alle sehr viel investieren“, meinte SV-Coach Hakan Keskin zu dem zerfahrenen Spiel. Der SV ist beim SC Korb als Favorit einzustufen. Doch der SC kam nach der Trennung von Trainer Michael Felix unter der Leitung von Interimscoach Vlado Szichta zu einem unerwarteten Sieg beim Tabellenvierten Nellmersbach. So ist man beim Tabellenzweiten vorsichtig. „Das wird ein 50:50-Spiel“, meint SV-Coach

Keskin.

Kaisersbach wird gegen Schorndorf mehr gefordert sein. Beide Vereine haben das gleiche Saisonziel: Aufstieg in die Landesliga. Die Gastgeber sind auf Kurs, aber die Schorndorfer nehmen immer mehr an Fahrt auf.

VfR Murrhardt – Nellmersbach

Der VfR Murrhardt holte mit den beiden 3:2 in den Spielen gegen Unterweissach und Hößlinswart – mit Dreierpack von Benjamin Bischoff – sechs Punkte und marschierte auf Platz 6 hoch. Der VfR steht damit nur zwei Zähler hinter dem morgigen Gast aus Nellmersbach. Der spielte in Korb eine Halbzeit lang nur mit zehn Mann und unterlag – „nicht ganz unverdient“, wie Trainer Oliver Redelfs einräumen muss und die Favoritenrolle den Murrhardtern zuschiebt. Deren Trainer Martin Hägele setzt zum Abschluss der englischen Woche auf den Rückenwind aus den beiden Siegen.

Remshalden – TSV Sulzbach-L.

Der TSV musste zu Beginn der englischen Woche in Schorndorf eine 1:3-Niederlage einstecken, wobei „das Ergebnis den Spielverlauf nicht widerspiegelt“, so TSV-Abteilungsleiter Daniel Köger. Unter der Woche sah die Welt für Blau-Gelb besser aus, denn Sulzbach-Laufen fuhr einen verdienten 3:0-Sieg gegen den Aufsteiger Leutenbach ein, der ihnen etwas Luft verschaffte. Das gewonnene Selbstvertrauen wird die Truppe von Trainer Sven Bockmeyer am Sonntag benötigen: Null Punkte und 1:15-Tore sind für die drei zurückliegenden Gastspiele in Remshalden notiert.

„Wir haben es mit einem sehr unangenehmen Gegner zu tun. Aber ohne Punkte wollen wir nicht ins Kochertal zurückkehren“, meint Köger. Remshalden kassierte nach gelungenem Start vier Niederlagen in Serie – der Höhepunkt: das 2:3 gegen das Kellerkind Fellbach II am Mittwoch.

Auf einen angeknacksten Gegner zu hoffen, könnte aber fatal sein. Denn die anderen Niederlagen kassierte Remshalden gegen Nellmersbach, Steinbach sowie Waiblingen. Und gegen diese Mannschaften aus der Spitzengruppe fielen die Kochertäler auch nicht als Punktesammler auf.