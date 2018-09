Fußball-Bezirksliga Endlich der erhoffte erste Saisonsieg

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Sulzbach-Laufen gewinnt in seinem Bezirksligaspiel gegen Backnang.

Die Kochertäler erwischten einen Start nach Maß. In der fünften Minute erkämpfte sich Julian Fritz an der rechten Grundlinie das Leder, gab nach innen, und Daniel Köger drückte den Ball zur 1:0-Führung über die Linie. Nach zehn Minuten hatten die Gäste aus der Lederstadt die erste gute Möglichkeit, aber Keeper Johannes Haas vereitelte diese mit einer guten Reaktion. In der 19. Minute hatte Julian Fritz einen weiteren Treffer auf dem Schlappen, aber er traf aus kur­zer Entfernung nur das Lattenkreuz. Nach 24 Minuten bediente Stephan Munz mustergültig Simon Jäger in den freien Raum, und dieser schob den Ball eiskalt am Backnanger Torwart vorbei zum 2:0 ins Tor. Nach einer halben Stunde vergaben die Gäste eine Riesenmöglichkeit zum Anschlusstreffer, als ein TSG-Angreifer die Kugel am kurzen Pfosten vorbeisetzte. In der 37. Minute hatte der agile Stephan Munz etwas Pech, als er nur den Pfosten traf.

Die zweite Spielhälfte war mit der ersten attraktiven Spielzeit nicht zu vergleichen. Den Kochertälern war die Angst anzumerken, einen Gegentreffer zu kassieren, und Backnang war zu schwach, die TSV-Defensive in Bedrängnis zu bringen. Ab der 64. Minute musste die TSG nach „Gelb-Rot“ mit einem Mann weniger das Spiel bestreiten. Obwohl der Bockmeyer-Elf nicht mehr viel nach vorne gelang, reich­te es durch eine gute Defensivarbeit zu äußerst wichtigen drei Punkten. Der TSV-Truppe steht ein hartes Programm ins Haus. Schon am Mittwoch geht es im Bezirkspokal gegen den FSV Waiblingen weiter. Gegen diese Elf ist noch eine Rechnung offen. Bereits am Samstag erwartet die wieder erstarkte SG Schorndorf die Kochertalelf.

Fazit: Die Negativserie von Sulzbach-Laufen scheint zu Ende. Mit der Rückkehr von „Oldie“ Stephan Munz bleibt eher ein positiver Eindruck.