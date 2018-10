Fußball Gmünd rettet Unentschieden gegen Freiberg

Schwäbisch Gmünd / hkr

Der FC Normannia Gmünd überrascht und trotzt dem Favoriten aus Freiberg einen Punkt ab, was letztlich verdient ist.

Die Spieler aus Freiberg liefen nach Abpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Andreas Iby kopfschüttelnd über den Rasen. Es herrschte sichtliche Unzufriedenheit über die eigene Leistung. Für die 415 Zuschauer war es ein spannendes, intensives Spiel mit einem gerechten Unentschieden.

Im Laufe der ersten Halbzeit konnte die junge Schwerzer-Elf ihren Respekt vor dem Favoriten ablegen und sich mit Chancen von Nermin Ibrahimovic und Andreas Mayer aussichtsreiche Torchancen erspielen. Freibergs Keeper Thomas Brommer zeigte sein Können, vereitelte gute Gmünder Möglichkeiten (26./27./45.) und sicherte seiner Mannschaft das Unentschieden mit dem Gang in die Kabine. Auf der Gegenseite konnten sich die Normannen bei Yannick Ellermann für dessen überragende Aktionen (30./35.) bedanken.

In der zweiten Halbzeit konnten die Spieler von Trainer Traub Ihre starke Leistung fortsetzen und mit dem 1:0 in der 48. Minute krönen: Nermin Ibrahimovic konnte einen Freistoß von Andreas Mayer mit einem Kopfball unhaltbar für Keeper Brommer ins Tor einnetzen. Freibergs Trainer Ramon Gehrmann reagierte auf das Übergewicht der Normannia mit einem Dreifach-Wechsel in der 60. Minute, der sogleich eine Veränderung der Spielverhältnisse herstellte.

Kein Glück für Daniel Glück

Leider war Daniel Glück in der 62. Minute von seinem Glück verlassen und konnte im eigenen Strafraum den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen, sondern lenkte ihn unfreiwillig zu Freibergs Spetim Muzliukay, der seine Treffsicherheit beim 1:1 zur Schau stellte. Danach konnte sich Keeper Yannick Ellermann in einigen Aktionen erneut auszeichnen, aber auch Thomas Brommer musste in der 64. gegen Bobo Mayer und in der 75. gegen Toni Suddoth alles in die Waagschale werfen, um das Remis zu halten. Die letzte Chance des Spieles gehörte Simon Fröhlich, der auf Zuspiel von Andreas Mayer im Zweikampf gegen den letzten Abwehrspieler der Freiberger nicht zum erfolgreichen Torabschluss gelangte. Normannia erkämpfte sich einen verdienten Punkt.

Tore: 1:0 Ibrahimovic (49.), 1:1 Muzliukaj (62.)

Normannia: Yannick Ellermann, Stephan Fichtner, Daniel Stölzel, Patrick Lämmle, Fabian Kolb (69. Mario Schmid), Daniel Glück, Andreas Mayer, Fabian Kianpour (74. Simon Fröhlich), Marvin Gnaase, Nermin Ibrahimovic (67. Toni Suddoth), Felix Bauer (90. Moritz Seltenreich)