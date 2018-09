Tischtennis Einstiegshilfe für den Nachwuchs

Untergröningen. / Klaus Rieder

Für die Damen II (Verbandsklasse) und die Damen III (Landesklasse) des TSV Untergröningen steht der erste Spieltag an. Für die Damen IV in der Bezirksklasse geht es erst am 13. Oktober los. Zur Entwicklung und zu den Erwartungen nimmt Petra Henninger im Interview Stellung.

Die Verbandsliga-Damen streben den Klassenerhalt an. Wie sind die anderen drei Damenteams des TSV Untergröningen aufgestellt?

Petra Henninger: Da wird es auch nicht leicht. Mit vier Damenmannschaften haben wir im Vergleich zur Vorsaison eine Mannschaft mehr am Start ...

... wo liegen die Gründe dafür?

Wir haben dies gemacht, um weiteren Jugendspielern den Einstieg beziehungsweise den Übergang in den Erwachsenensport zu ermöglichen.

Da können die Erwartungen bezüglich des Abschneidens in der Tabelle dann nicht so hoch sein ...

Für die Damen II und III kann es nur um den Klassenerhalt gehen, da beide Teams als Aufsteiger neu in ihren Spielklassen an den Start gehen – die zweite Mannschaft in der Verbandsklasse und die dritte Mannschaft in der Landesklasse.

Drei Mannschaften hatte der TSV Untergröningen für die Verbandsrunde gemeldet.

Dazu haben wir mit unserer vierten Mannschaft eine neue, zusätzliche Mannschaft in der Bezirksklasse am Start.

Vier Damenteams in der Verbandsrunde. Das ist doch eine Herausforderung?

Den Stresstest müssen wir noch bestehen, sind da aber guter Dinge.

Zurück zu den Damen II und Damen III, die an diesem Wochenende in die Saison starten – was meinen Sie in Bezug auf diese beiden Teams mit „guter Dinge“?

Sollten wir in der Verbandsklasse und Landesklasse am Ende den Klassenerhalt schaffen, dann wäre das ein Riesenerfolg.

Info Der TSV Untergröningen spielt mit vier Damenteams, drei Herrenmannschaften (Bezirksklasse 1 bis Kreisklasse), zwei U-18-Mädchenteams (beide Verbandsklasse) und drei Jungenteams (Landesklasse und Bezirksklasse).