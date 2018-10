Fußball Eine unnötige Niederlage

Winterbach / Christian Köger

Nach einer aggressiven Anfangsphase auf beiden Seiten hatten die Gäste aus Sulzbach-Laufen in der 19. Minute die erste Möglichkeit, aber der VfL-

Keeper parierte einen Köger-

Schuss per Fußabwehr. Doch in der 25. Minute gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Eine Ecke von der rechten Seite brachte der Winterbacher Tobias Schlotz mit einem herrlichen Kopfball unhaltbar im langen Eck unter. Die Bockmeyer-Elf war aber keineswegs geschockt: In der 31. Minute behauptete sich Stephan Munz gleich zweimal gegen seinen Gegenspieler und brachte Julian Fritz ins Spiel, der den Ball flach ins rechte Toreck zum 1:1 einschoss. Nach dem Wechsel dominierte Sulzbach und in der 59. Minute hatte Julian Fritz die große Chance zu einem Treffer, zielte aber knapp am linken Pfosten vorbei. Als die Gäste einer Führung nahe schienen, unterlief Max Reichert ein Foulspiel im Strafraum, den fälligen Elfmeter verwandelte Mato Kelava souverän zur 2:1-Führung. Nach diesem Schock kamen die Sulzbacher nicht mehr richtig ins Spiel. In der Nachspielzeit dann fast doch noch der Ausgleich: Einen langgezogenen Ball von der linken Seite durch Simon Jäger fischte der VfL-Torwart aus dem langen Winkel und beim darauffolgenden Nachschuss von Daniel Köger rettete ein Abwehrspieler auf der Linie. So blieb es beim glücklichen Heimerfolg des VfL Winterbach, während der TSV ohne Lohn die Heimreise antreten musste.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Max Reichert (77. Friedrich Rühle), Marcel Retter, Jannik Riexinger, Simon Hagel, Sebastian Haas, Simon Jäger, Jochen König (68. Marcel Hägele), Daniel Köger, Stephan Munz, Julian Fritz