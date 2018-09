Fußball-Kreisliga B1 Ein Punkt wäre drin gewesen

Tüngental / Steffen Tippelt

Ottendorf verliert sein Kreisligaspiel gegen Tüngental.

Die erste Chance hatte der Gastgeber. In der 13. Minute tauchte Oliver Singer aus halblinker Position alleine vor dem FCO-Keeper auf. Den Schuss konnte Christian Krupp jedoch noch mit dem Fuß parieren und zur Ecke klären.

In der 16. Spielminute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Dejan Draganovic auf Elfmeter für Ottendorf. Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte selbst zur 0:1-Führung. Bereits in der 20. Minute hatte Draganovic die Chance, auf 0:2 zu erhöhen. Sein Schuss im Strafraum ging jedoch nur an den Pfosten. In der 28. Minute glich Tüngental zum 1:1 durch Johannes Klenk aus. In der Folge verflachte das Spiel und es kam bis zur Halbzeit zu keinen wesentlichen Torchancen mehr.

Nach dem Seitenwechsel hatte man den Eindruck, dass beim FCO der Faden gerissen war. So mussten die Ottendorfer innerhalb von 12 Minuten drei Gegentreffer kassieren. In der 55. Minute verwandelte Tüngentals Max Stutz nach einer Flanke von rechts per Direktabnahme zum 2:1. In der 57. Minute erhöhte Oliver Springer mit einem Distanzschuss aus 16 Metern zum 3:1. In der 62. Minute musste der FCO auch noch einen direkt verwandelten Eckball hinnehmen. In der 70. Minute kam der Ball nach einem Freistoß zu Mika Tischler. Dieser schob den Ball flach ins rechte Eck und brachte seine Mannschaft dadurch zurück ins Spiel. In der 75. Minute nutzte Maxi Reissner die Unordnung in der Tüngentaler Abwehr aus und schoss zum 3:4 ein. In der verbleibenden Spielzeit agierten die Ottendorfer jedoch zu hektisch, so dass keine klaren Torchancen mehr herausgespielt wurden.

Eine schwache Viertelstunde zu Beginn der zweiten Halbzeit und Nachlässigkeiten in der Defensivarbeit kosteten den FCO drei wichtige Punkte.