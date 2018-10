Fußball-Verbandsliga Ein kurioses Spiel mit furiosem Ende

Spielberg / hkr

Die Normannia vergibt reihenweise Torchancen, Francis Ubabuikes später Doppelpack rettet wenigstens einen Zähler.

Normannia Gmünd hat bei Spielberg einen Punkt mitgenommen. In der Anfangsphase des Spiels versuchten beide Mannschaften stabil in der Defensive zu stehen, sodass es für die Offensivkräfte schwer war, sich in Szene zu setzen. Mit der Zeit kamen die Gastgeber besser ins Spiel, die Normannen schienen immer einen Schritt zu spät dran zu sein. Folgerichtig hatte Spielberg die erste Chance des Spiels durch Kapllani, dessen scharfer Schuss aber knapp an Ellermanns Tor vorbeistrich.

Nach 25 Minuten meldeten sich dann auch die Gmünder mit sehenswerten Offensivaktionen ins Spiel zurück. Den Auftakt machte Bobo Mayer, der sich auf der linken Außenbahn durchsetzte und Daniel Stölzel bediente, der aber nur das Außennetz traf. Nach gefälligem Spiel kam die Heimelf durch den früheren Bundesligaspieler Edmond Kapllani zur Führung, der nach einem Flankenwechsel zum 1:0 traf. Mit der Führung im Rücken versuchten die Gastgeber eine Entscheidung in Hälfte zwei zu erzwingen.

Ex-KSC-Profi trifft doppelt

Nach einer Stunde wurde Kapllani mit einem langen Ball bedient und überlupfte Gmünds Yannick Ellermann eiskalt zum 2:0. Jetzt waren die Spielberger am Drücker und hätten 3:0 in Führung gehen können. In der Schlussphase setzten die Normannen alles auf eine Karte. Dies eröffnete zwar Spielberg Konterchancen, doch der Druck der Gäste aus der Stauferstadt wurde nun zusehends größer, was mehrere Chancen zum Anschluss ermöglichte.

Der Gmünder Sturmlauf schien bereits ohne Ergebnis abzuflauen, da bediente Bobo Mayer Fracis Ubabuike mit einem langen Ball auf der linken Seite. Dieser erzielte aus halblinker Position den Anschlusstreffer. Die Normannen kannten nun kein Halten mehr und stürmten mit Mann und Maus, was fast ins Auge gegangen wäre. Nach einem Konter tauchte Kapllani allein vor Yannick Ellermann auf und scheiterte am spielentscheidenden 3:1. So setzte sich der Sturmlauf der Normannen fort und wurde in der 90. Minute auch belohnt: Wieder war es Bobo Mayer, der mit einer genau getimten Flanke Francis Ubabuike bediente, welcher wiederum per Kopf den vielumjubelten 2:2-Ausgleich erzielte.